Laura Jaramillo no se queda callada y sale al paso de las críticas de Luisa Cortina contra Sofía

Laura Jaramillo le respondió a Luisa Cortina luego de que comentara sobre el uso de filtros en Instagram por parte de su hermana Sofía Jaramillo.

Recientemente la creadora de contenido al salir de La casa de los famosos Colombia 3, hizo unas declaraciones sobre lo que pensaba de algunas participantes de la temporada.

¿Qué dijo Laura Jaramillo sobre los comentarios de Luisa Cortina hacía Sofía?

La hermana de la modelo no dudó en salir al paso de las declaraciones de Luisa Cortina y dejó claro que siempre defenderá a su hermana.

Luisa se convirtió en la primera eliminada de la competencia de convivencia, quien aseguró que Sofía Jaramillo utilizaba muchos filtros y dijo que en persona no era tan bonita como se veía en redes.

Tras las palabas de Luisa Cortina, Laura no se quedó callada y respondió con contundencia en una video en el que hizo la misma comparación.

Laura Jaramillo defiende a su hermana Sofía tras críticas de Luisa Cortina. (Foto: Canal RCN)

Laura Jaramillo dijo que había buscado a Luisa en Instagram y empezó a compararla con sus fotos y con lo que se veía de ella televisión. Sobre esto, comentó: “La televisión no puede poner filtros”.

¿Por qué Sofía Jaramillo se ha convertido en una de las favoritas de La Casa de los Famosos Colombia?

Por supuesto que estas nuevas palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, quienes elogiaron a las hermanas Jaramillo por su belleza: “Las Jaramillo son hermosas todas, Sofía es bellísima”, “Todas esas Jaramillo son divinas”, “Sofía es divina” y “Es la mejor de la casa”.

Y es que Sofía se ha ganado el cariño de los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia, no solo por su belleza, sino también por su carisma.

Sin duda, la modelo paisa no solo tiene apoyo dentro de la casa de algunos participantes, sino que fuera, sus dos hermanas, Laura y Angélica, están muy pendientes y reaccionan a lo que sucede con su hermana.

Pese a ser una persona calmada, Sofía Jaramillo ha demostrado tener carácter fuerte; la única con la que ha tenido algún conflicto dentro de la casa ha sido Luisa Cortina.