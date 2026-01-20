Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Juanse Laverde habló entre lágrimas tras el cruce con Beba y defendió su derecho a amar sin etiquetas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanse Laverde rompe en llanto tras conversación con Beba en La Casa de los Famosos. (Fotos: Canal RCN)

Luego del fuerte enfrentamiento que protagonizaron Beba y Juanse Laverde en La Casa de los Famosos Colombia 3, ambos sorprendieron al sentarse a hablar sobre lo ocurrido. En la conversación, Beba dejó claro el motivo de su reacción.

Recientemente, los participantes vivieron un tenso momento cuando Juanse le reclamó a Beba por, según él, dejarse controlar por Valentino. Comentario que desató una fuerte reacción de Beba, quien respondió con palabras contundentes frente a toda Colombia.

¿Qué le dijo Beba a Juanse Laverde tras el enfrentamiento en La casa de los famosos?

Luego del episodio ocurrido y durante la prueba de presupuesto, Beba y Juanse decidieron aclarar la situación. Beba explicó que todo se trató de una estrategia de cuarto y que le molestó la forma en la que Juanse se refirió a ella.

“Solo escuché cosas de mi cuarto, y eso no tiene nada que ver con control. Yo no me dejo controlar de nadie”, expresó la participante. Además, le recalcó que el problema no era el mensaje, sino la manera en que fue dicho, aclarando que no se trataba de edad, sino de madurez.

Beba también se refirió a los comentarios que Juanse ha hecho sobre Valentino, a quien ha calificado como “conveniente” y “traicionero”, luego de unas supuestas acusaciones.

¿Qué respondió Juanse tras las declaraciones de Beba?

Durante la conversación, Juanse aseguró que Valentino “la usa” y afirmó que él tiene más experiencia dentro del medio. También insistió en que Valentino podría traicionarla, asegurando que conoce su forma de actuar.

Además, Juanse habló sobre cómo le afectaron los comentarios de Beba relacionados con su orientación y las etiquetas que, según él, ha tenido que enfrentar todo el tiempo.

“Amo ser quien soy y tengo derecho a amar a quien quiera. Es algo con lo que he tenido que vivir”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, expresó: “Yo no confío en alguien que se ha encargado de destruir a la gente”. El cantante aseguró que le ha tocado trabajar muy duro y volvió a referirse a lo que, según él, Valentino le ha hecho: “le derrumba lo que soy”.

