Tildaron a Manuela QM de ser "La segunda" tras revelar su embarazo con Blessd, y así respondió
Manuela QM respondió con firmeza a un fan que la llamó “la segunda” tras confirmar su embarazo con Blessd.
Blessd se apoderó de las tendencias en Colombia luego de hacer oficial que su novia, Manuela QM, está en la dulce espera.
El anuncio lo hizo a través de una emotiva fotografía publicada en redes sociales, con la que puso fin a los rumores que venían circulando desde hace varias semanas.
¿Qué dijo Manuela QM a un fan que aseguró que es “la segunda”?
Desde hace un tiempo, en redes sociales se hablaba del embarazo de la creadora de contenido, luego de que la pareja del cantante publicara algunas imágenes que despertaron sospechas entre los seguidores.
Posteriormente, Manuela QM apareció en un video bailando, en el que varios internautas aseguraron notar su pancita, avivando aún más los comentarios. Sin embargo, en ese momento la influencer no confirmó ni desmintió la información.
La confirmación llegó este 19 de enero, cuando Blessd y Manuela compartieron una imagen en la que aparecen abrazados.
En la fotografía, el cantante aparece de espaldas, mientras ella sostiene en una mano una imagen de la ecografía y en la otra un par de zapatos azules de bebé, confirmando así que están esperando un hijo.
No obstante, tras el anuncio, Manuela QM decidió responder a un comentario negativo que recibió en redes sociales.
Una usuaria le escribió: “Mi reina, no esperes nada, tú eres la segundona”. Ante esto, la influencer respondió de manera contundente: “Lo que ustedes digan”, dejando clara su postura frente a las críticas.
¿Por qué un fan llamó “segundona” a Manuela QM, novia de Blessd?
Este tipo de comentarios surgieron debido a polémicas pasadas que han rodeado la vida sentimental del cantante.
Hace un tiempo, Blessd estuvo envuelto en una controversia luego de que Pirlo hiciera declaraciones sobre su vida personal, asegurando que el reguetonero sostenía una relación con una influencer trans conocida como Samantha Correa.
Además, la relación entre Blessd y Manuela QM también estuvo en el ojo del huracán cuando comenzó en 2023, ya que Manuela había sido pareja de Mr. Stiven, quien a su vez es ex de La Suprema, expareja del cantante. Esta situación dio pie a acusaciones de infidelidad y múltiples polémicas en redes.