Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se proclama “adivina” tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd

Yina Calderón reaccionó con humor al embarazo de la novia de Blessd y recordó que ya lo había anticipado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionó Yina Calderón tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd
Yina Calderón causa risas al reaccionar al embarazo de Manuela QM, novia de Blessd. (Fotos: Canal RCN - Freepik - AFP)

Luego de que el cantante de reguetón Blessd y su novia Manuela Gómez, conocida como Manuela QM, confirmaran que están esperando un bebé, Yina Calderón reaccionó con un curioso video que no pasó desapercibido en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el embarazo de la novia de Blessd?

La creadora de contenido publicó un video en su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, en el que recurrió a su característico sentido del humor para referirse a la noticia. En el clip, Yina grabó un audio y lo acompañó con una imagen que llamó la atención de sus seguidores.

Fiel a su estilo, la influencer utilizó la misma imagen con la que Blessd dio a conocer el embarazo junto a otra fotografía suya, en la que aparece con un accesorio en la cabeza, similar al que suelen usar las personas que se presentan como clarividentes.

Artículos relacionados

En el video, Yina grabó un audio simulando ser una adivina y dijo: “Yo soy Yina, la adivina, y a la verdad le atina”, acompañado de una risa que muchos asociaron con escenas de películas de fantasía.

No obstante, llamó la atención al escribir qué pensarían Mister Steven y La Suprema, haciendo referencia a las exparejas de Blessd y Manuela QM.

Así reaccionó Yina Calderón tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd
Yina Calderón causa risas al reaccionar al embarazo de Manuela QM, novia de Blessd. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón reacciona como ‘adivina’ a la noticia de Blesdd?

Y es que todo esto ocurrió después de que Blessd compartiera en redes sociales una imagen junto a su pareja, en la que ambos aparecen abrazados.

Artículos relacionados

En la fotografía, Manuela QM sostiene en una mano una imagen de la ecografía y en la otra un par de zapatos de bebé, confirmando así que están en la espera de su primer hijo.

Desde hace algunos días se venía rumorando el embarazo de la novia de Blessd; sin embargo, en su momento Yina Calderón aseguró que esto iba a suceder. Incluso, en un video, dijo que una amiga cercana había visto a la pareja del reguetonero y que, efectivamente, se encontraba en la dulce espera.

Así reaccionó Yina Calderón tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd
Yina Calderón causa risas al reaccionar al embarazo de Manuela QM, novia de Blessd. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, el video de la empresaria de fajas generó reacciones y risas entre los internautas: “De ahora en adelante te voy a creer, porque sí le atinas”, comentó un fan, mientras otra persona escribió: “Yina, pásame tus contactos”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Blessd sera papa Blessd

Así luce Manuela, novia de Blessd, en su embarazo

La influenciadora Manuela, pareja de Blessd, ha presumido su embarazo con cautivadores bailes.

El tierno video de Aida Victoria Merlano jugando con Emiliano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano derrite con tierno video junto a su hijo Emiliano: “Ya no se parece a él”

Aida Victoria enterneció al mostrar un tierno momento con su hijo y desató comentarios sobre su parecido con ella.

WestCol reaccionó a noticia del embarazo de Blessd Blessd

La inesperada reacción de WestCol tras conocerse el embarazo de Manuel QM y Blessd

WestCol, uno de los mejores amigos de Blessd, se mostró asombrado por la noticia del embarazo de Manuela QM.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en el pueblo natal Yeison Jiménez

Así le rindieron homenaje a Yeison Jiménez en su pueblo natal

Le rinden sentido homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas que conmueve a sus fanáticos.

Alexa Torrex y Juanse Laverde aclararon algunas diferencias que vivieron en el pasado en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex y Juanse Laverde aclararon algunas diferencias del pasado: ¿qué se dijeron?

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos