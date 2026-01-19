Yina Calderón se proclama “adivina” tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd

Luego de que el cantante de reguetón Blessd y su novia Manuela Gómez, conocida como Manuela QM, confirmaran que están esperando un bebé, Yina Calderón reaccionó con un curioso video que no pasó desapercibido en redes sociales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el embarazo de la novia de Blessd?

La creadora de contenido publicó un video en su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, en el que recurrió a su característico sentido del humor para referirse a la noticia. En el clip, Yina grabó un audio y lo acompañó con una imagen que llamó la atención de sus seguidores.

Fiel a su estilo, la influencer utilizó la misma imagen con la que Blessd dio a conocer el embarazo junto a otra fotografía suya, en la que aparece con un accesorio en la cabeza, similar al que suelen usar las personas que se presentan como clarividentes.

En el video, Yina grabó un audio simulando ser una adivina y dijo: “Yo soy Yina, la adivina, y a la verdad le atina”, acompañado de una risa que muchos asociaron con escenas de películas de fantasía.

No obstante, llamó la atención al escribir qué pensarían Mister Steven y La Suprema, haciendo referencia a las exparejas de Blessd y Manuela QM.

Yina Calderón causa risas al reaccionar al embarazo de Manuela QM, novia de Blessd. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón reacciona como ‘adivina’ a la noticia de Blesdd?

Y es que todo esto ocurrió después de que Blessd compartiera en redes sociales una imagen junto a su pareja, en la que ambos aparecen abrazados.

En la fotografía, Manuela QM sostiene en una mano una imagen de la ecografía y en la otra un par de zapatos de bebé, confirmando así que están en la espera de su primer hijo.

Desde hace algunos días se venía rumorando el embarazo de la novia de Blessd; sin embargo, en su momento Yina Calderón aseguró que esto iba a suceder. Incluso, en un video, dijo que una amiga cercana había visto a la pareja del reguetonero y que, efectivamente, se encontraba en la dulce espera.

Por supuesto, el video de la empresaria de fajas generó reacciones y risas entre los internautas: “De ahora en adelante te voy a creer, porque sí le atinas”, comentó un fan, mientras otra persona escribió: “Yina, pásame tus contactos”.