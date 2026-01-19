Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina impacta al mostrar cómo quedó su pequeño hijo tras accidente: “no está preparada”

Daniela Ospina sorprendió al compartir una imagen de su pequeño hijo Lorenzo tras sufrir un accidente.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniela Ospina conmueve al compartir la imagen de su hijo Lorenzo
Daniela Ospina revela que Lorenzo sufrió pequeño accidente . (Foto: AFP)

Daniela Ospina volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una imagen de su pequeño hijo Lorenzo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

La empresaria y modelo decidió mostrar y contar lo ocurrido luego de que una fotografía despertara inquietud entre quienes siguen de cerca su vida familiar y profesional.

¿Qué le pasó a Lorenzo, el hijo de Daniela Ospina, en su rostro?

A través de sus historias de Instagram, Daniela publicó una imagen en la que se observa el mentón del niño con una zona enrojecida y se le ve a al niño afectado por l ocurrido.

Junto a la fotografía, Daniela Ospina acompañó la imagen con un mensaje, en el que habló desde su rol de madre.

“Hay cosas para las cuales uno como mamá no está preparada y es evitar los pequeños accidentes. Hoy me tocó uno, pero todo bien”, escribió, llevando tranquilidad a quienes se alarmaron al ver la foto.

La empresaria colombiana dejó claro que se trató de una situación cotidiana y que, afortunadamente, no pasó a mayores.

Daniela Ospina ha construido una comunidad sólida en redes sociales gracias a la cercanía con la que comparte distintos momentos de su vida personal y profesional a sus millones de seguidores.

¿Por qué la imagen que compartió Daniela Ospina causó tanto revuelo?

En varias ocasiones ha mostrado su faceta como madre, hablando de los retos, aprendizajes y situaciones inesperadas que hacen parte de la crianza, no solo de su pequeño hijo Lorenzo, quien nació en 2023 y es fruto de su relación con el cantante venezolano Gabriel coronel, sino que también de su hija mayor, Salomé.

Y es que la vida familiar de Daniela Ospina siempre ha llamado la atención, desde su relación con James Rodríguez hasta su matrimonio con Gabriel Coronel, con quien además se muestran como una familia unida, tal como lo dejan ver en redes sociales.

Recientemente, su pareja fue elogiada por la buena relación que tiene con Salomé, la niña de 12 años, con quien suele hacer tiktoks, así como por los tiernos momentos que Daniela Ospina muestra junto a sus dos hijos.

 

