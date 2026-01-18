Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W rompe el silencio tras polémicas declaraciones de Robinson Díaz: “hay actores malos”

Luisa Fernanda W se pronunció y defendió el valor de los creadores de contenido tras las declaraciones de Robinson Díaz.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W responde a Robinson Díaz y defiende el valor de los creadores de contenido
Luisa Fernanda W responde a Robinson Díaz y defiende el valor de los creadores de contenido. (Fotos: Canal RCN)

Luisa Fernanda W volvió a captar la atención en redes sociales luego de pronunciarse sobre la polémica que se desató tras las recientes declaraciones del actor Robinson Díaz sobre los creadores de contenido.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre los influencers tras declaraciones de Robinson Díaz?

Aunque la influenciadora no mencionó nombres de manera directa, muchos internautas interpretaron su mensaje como una respuesta al debate que se encendió tras las fuertes palabras que dijo el reconocido actor colombiano.

Luisa Fernanda W quien actualmente reside en México, compartió su postura frente al papel de los influencers y el valor que representan dentro del ecosistema digital.

En su mensaje, Luisa Fernanda W se refirió a la importancia de no generalizar cuando se habla de los creadores de contenido. Señaló que el ecosistema digital es amplio y diverso, y que, al igual que ocurre en otras profesiones creativas, existen distintos niveles de preparación y desempeño.

“Así como hay actores buenos y otros no tanto, también hay creadores que estudian se preparan trabajan con disciplina y aportan valor real”, dijo.

La influenciadora paisa aseguró que hay creadores que estudian, se preparan y trabajan con disciplina, y que su labor va más allá de la exposición en redes sociales.

Luisa Fernanda W responde a Robinson Díaz y defiende el valor de los creadores de contenido
Luisa Fernanda W responde a Robinson Díaz y defiende el valor de los creadores de contenido. (Fotos: AFP)

“Ser creador no es sinónimo de vacío y ser famoso tampoco es sinónimo de talento. El verdadero valor no está en el medio sino en lo que cada persona decide construir en él”, expresó Luisa.

En su mensaje también señaló que en Colombia existen creadores con impacto social y cultural que merecen el mismo respeto que cualquier otra profesión.

¿Qué dijo Robinson Díaz para que Luisa Fernanda W hiciera una declaración?

Las palabras de Luisa Fernanda W surgieron luego de que Robinson Díaz compartiera su opinión durante una entrevista, en la que habló de manera crítica sobre los creadores de contenido.

El actor reconoció que existen personas carismáticas en redes sociales, pero marcó una diferencia entre la popularidad digital y la actuación profesional: “Estamos plagados de pendejos que quieren ser famosos”.

Díaz afirmó que interpretar un personaje requiere transmitir emociones profundas y contar con talento, formación y sensibilidad, elementos que, según señaló, no se reemplazan con seguidores o visibilidad en plataformas.

También aseguró que no tiene nada personal contra los influencers, pero enfatizó que el talento genuino no se consigue a través de redes sociales.

Luisa Fernanda W responde a Robinson Díaz y defiende el valor de los creadores de contenido
Luisa Fernanda W responde a Robinson Díaz y defiende el valor de los creadores de contenido. (Foto: Canal RCN)
