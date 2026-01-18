Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video inédito de Yeison Jiménez con Luis Alberto Posada cantando su despedida

Un video muestra a Yeison Jiménez cantando junto a Luis Alberto Posada "Sin un adiós" y conmueve a sus seguidores.

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada en emotiva presentación
Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada en emotiva presentación. (Foto: AFP)

Una semana después del triste fallecimiento del cantautor Yeison Jiménez, siguen saliendo a la luz videos inéditos de él; esta vez sorprendió cantando "Sin un adiós" junto a Luis Alberto Posada.

¿Por qué conmueve ver a Yeison Jiménez cantando la canción de Luis Alberto Posada?

En redes sociales se han viralizado muchos momentos del cantante caldense; no obstante, este llamó la atención de miles al mostrar a Yeison Jiménez interpretando la canción con la que fue despedido.

Como se sabe, la semana pasada, en el Movistar Arena, se realizó el homenaje póstumo en el que varios artistas de música popular cercanos a Yeison rindieron homenaje y se despidieron del artista junto a sus seguidores.

Luis Alberto Posada estuvo en el homenaje, pese a las diferencias que tuvieron en el último tiempo, debido a un señalamiento de que en una presentación le dañaron el sonido al otro, este hecho generó un distanciamiento entre los cantantes.

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada en emotiva presentación
No obstante, Luis Alberto estuvo en el escenario despidiendo a Yeison Jiménez, aunque tuvo un incómodo momento cuando los músicos del fallecido no tocaron la tercera canción con él.

Posada alcanzó a cantar y despedir a Yeison Jiménez con sus dos icónicas canciones de duelo: “Por quién doblan las campanas” y "Sin un adiós".

¿Qué ocurrió en la emotiva presentación de Yeison Jiménez junto a Luis Alberto Posada?

Esta última fue la presentación en la que se ve a Yeison Jiménez y a Luis Alberto Posada cantando a todo pulmón, y en la que se observa al cantante fallecido interpretando el tema con tanta conmoción.

Se desconoce la fecha y el lugar de la presentación; no obstante, el momento se llenó de comentarios de los internautas, quienes expresaron su sentido pésame de nuevo tras el accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez.

Mientras otros comentaban sobre la cercanía que tenían los artistas: “cómo van a decir que ahí no hubo una linda amistad” o “nos quedamos con esto tan lindo y no nos olvidamos nunca de que crecimos escuchando a Luis Alberto Posada y que hoy lloramos la partida de Yeison Jiménez”.

