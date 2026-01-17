Luis Alberto Posada rompe el silencio y anuncia dinámica tras críticas por homenaje a Yeison Jiménez
Luis Alberto Posada hizo un curioso anuncio tras la polémica con su participación en el homenaje a Yeison Jiménez.
El reconocido cantante de música popular Luis Alberto Posada volvió a pronunciarse en redes sociales a través de un nuevo video, en el que habló del cariño que recibe constantemente por parte de sus seguidores.
¿Qué dinámica anunció Luis Alberto Posada para acercarse a sus seguidores?
En la grabación, el artista agradeció el apoyo y anunció una dinámica especial como forma de retribuir ese afecto.
“Por tanto amor que me tienen, yo no hallo cómo retribuirlo. Entonces, en un ratico vamos a hacer una dinámica, a partir de hoy, en todo municipio o en toda ciudad”, expresó Posada.
El cantante explicó que su intención es darle la oportunidad a un seguidor en cada ciudad o municipio que visite, para que lo acompañe y comparta tiempo con él en tarima.
“Si no tomamos licor, un café”, dijo, invitando a sus seguidores a comentar en el mismo video por qué deberían ser ellos los elegidos.
Este anuncio se dio días después de que Luis Alberto Posada estuviera en el centro de la conversación pública tras el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, realizado esta semana en el Movistar Arena de Bogotá, donde participó junto a otros artistas del género.
¿Por qué Luis Alberto Posada volvió a hablar tras la polémica del homenaje a Yeison Jiménez?
Durante el evento, el cantante vivió un momento incómodo en tarima, luego de interpretar dos canciones.
En ese instante, los músicos del fallecido Yeison Jiménez no continuaron tocando, lo que generó una reacción del artista que posteriormente se viralizó en redes sociales.
Cabe recordar que el mismo día del fallecimiento de Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada se pronunció en sus redes sociales mediante un video en el que reconoció que existieron diferencias con el cantante, incluso de tipo legal.
Por supuesto, el nuevo mensaje de Luis Alberto Posada ha generado diversas reacciones entre sus seguidores.
Mientras muchos han manifestado su interés en participar en la propuesta, otros aseguran que se trata de una dinámica que surge tras las críticas que recibió por su participación en el homenaje a Yeison Jiménez, con quien había tenido varios conflictos.
