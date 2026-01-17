Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Sara Corrales sorprende a todos con anuncio de segundo embarazo para 2026? Esto dijo la actriz

Sara Corrales sorprendió a sus seguidores con un divertido anuncio sobre un segundo embarazo en 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Sara Corrales anuncia un segundo bebé para el 2026?
Sara Corrales revela que su familia crecerá con un segundo bebé en 2026. (Foto: AFP)

La reconocida actriz Sara Corrales sorprendió a sus millones de seguidores al divertirse con un anuncio relacionado con un segundo embarazo para 2026.

¿Sara Corrales reveló que su familia crecerá con un segundo bebé en 2026?

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió con su fanaticada un tierno video en el que se observa la reciente ecografía que se le realizó a su bebé, quien nacerá a mediados de 2026.

Sin embargo, en otra de sus publicaciones, Sara Corrales compartió un video en tono de broma junto a su esposo, en el que él hace referencia a la posibilidad de tener un segundo bebé en ese mismo año.

Cabe recordar que la actriz, de 40 años, contrajo matrimonio en 2025 con el empresario argentino Damián Pasquini. Posteriormente, a finales de ese mismo año, anunció que estaba en embarazo, noticia que emocionó a sus seguidores.

En varias ocasiones, Sara Corrales ha compartido públicamente que recurrió a un protocolo de fertilidad como parte de su proceso para convertirse en madre. La actriz explicó que optó por la congelación de óvulos con el fin de asegurar un proceso saludable.

Finalmente, tras realizar una revelación de género en diciembre de 2025, confirmó que está esperando una niña, a quien llamará Mila.

¿Por qué Sara Corrales dijo que su sueño era ser mamá?

Sara Corrales reveló recientemente, en una conversación con Vos Podés, el pódcast de Tatiana Franco habló sobre la nueva faceta que está viviendo en su vida de casada y ahora de mamá.

La actriz aseguró que durante mucho tiempo estuvo enfocada en correr tras varios logros profesionales, lo que la llevó a sentir que la maternidad no era una prioridad en ese momento.

Según contó, por temas laborales tampoco sentía que tuviera el tiempo ni el espacio para una relación sentimental estable.

Sin embargo, explicó que todo cambió con la llegada del hombre indicado, quien hoy es su esposo, y con quien decidió replantear sus prioridades.

“Quiero dedicarle tiempo a él y al bebé”, expresó la Sara Corrales asegurando que hubo una transformación en su vida personal.

 

