Ayda Valencia impacta al hablar sobre el don especial de la hija de Yeison Jiménez tras su despedida

Ayda Valencia explicó la conexión especial entre la hija de Yeison Jiménez y su padre desde el más allá.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ayda Valencia sobre el don de la hija de Yeison Jiménez
Ayda Valencia estremece al confirmar la conexión de la hija de Yeison Jiménez con su padre. (Fotos: Canal RCN y AFP)

A días del accidente que cobró la vida de Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes de la música popular, la parapsicóloga y médium Ayda Valencia habló sobre el don de la pequeña hija del cantante.

¿Qué dijo la hija de Yeison Jiménez que causó revuelo?

El pasado miércoles 14 de enero, en medio del homenaje al artista fallecido que se realizó en el Movistar Arena de Bogotá, Thaliana, la hija de 7 años de Yeison conmovió a todo el recinto al expresar unas sentidas palabras de despedida a su papá.

La pequeña habló al público asistente acompañada de su abuela, en medio de las lágrimas, enviando un mensaje para que todos agradecieran a sus padres.

“Yo quiero decirles una cosa y, aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan mucho a sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”, dijo.

Ayda Valencia sobre el don de la hija de Yeison Jiménez
Ayda Valencia estremece al confirmar la conexión de la hija de Yeison Jiménez con su padre. (Foto: Canal RCN)

Luego compartió que el sueño de Yeison Jiménez “era vernos crecer. No lo pudo hacer, pero sé que lo podrá hacer en el cielo”, generando la atención de todos los presentes.

No obstante, Thaliana dijo entre lágrimas unas palabras que llamarón la atención de todos: “Ya hablé con mi papá y él solo quería que oraran mucho por él”, provocando cientos de reacciones entre los fanáticos del artista y los internautas al escucharlas, pues según ellos, la hija Yeison Jiménez tiene un don.

¿Qué dijo Ayda Valencia sobre el don de la hija de Yeison Jiménez?

Es por ello que la parapsicóloga y médium Ayda Valencia habló sobre la conexión que Thaliana tiene con su papá en una entrevista para Vibra: “Él le está transmitiendo esa ternura y tranquilidad a ella”.

Además, explicó que ese mensaje que le está dando a su hija es un mensaje para que lo comparta con su mamá y los demás.

“Es verdad que su papito le está hablando desde allá”, aseguró.

Inicialmente, afirmó que sus palabras, en las que habló sobre la muerte del cantante, se refieren a que él no sufrió, y que las palabras de la niña confirman lo que ella había expresado anteriormente sobre los ocupantes del accidente de la avioneta.

Ayda Valencia sobre el don de la hija de Yeison Jiménez
Ayda Valencia estremece al confirmar la conexión de la hija de Yeison Jiménez con su padre. (Foto: Canal AFP)
