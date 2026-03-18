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Felipe Saruma habría dejado de seguir a Isabella Valdiri al no ser invitado a sus 15: ¿por qué?

Tras no ser invitado a la fiesta de 15 de Isabella, hija de Andrea Valdiri, internautas opinan si Felipe Saruma la dejó de seguir en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Felipe Saruma habría dejado de seguir a Isabella Valdiri al no ser invitado a sus 15: ¿por qué?
¿Felipe Saruma e Isabella Valdiri no se siguen en sus redes sociales? | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, Andrea Valdiri ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la millonaria fiesta de 15 años que le hizo a su hija Isabella Valdiri en el centro comercial de La Serrezuela en la ciudad de Cartagena.

Luego de la lujosa celebración, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de comentarios acerca de la usencia de varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano, en especial, por Felipe Saruma.

Con base en esto, muchos navegantes se han preguntado acerca de si Felipe Saruma dejó de seguir a Isabella Valdiri tras su ausencia en la fiesta de los 15 años de Isabella Valdiri, quien es hija de Andrea Valdiri, su exesposa.

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¿Cuál fue la razón por la que internautas opinan acerca de la ausencia de Felipe Saruma en la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri?

Felipe Saruma habría dejado de seguir a Isabella Valdiri al no ser invitado a sus 15: ¿por qué?
¿Cuál fue el vínculo que tuvo Andrea Valdiri y Felipe Saruma en el pasado? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que una de las exparejas más comentadas en el pasado fue el vínculo entre el creador de contenido digital Felipe Saruma con Andrea Valdiri, quienes se reflejó que atravesaron por importantes momentos a nivel emocional, en especial, por los valiosos momentos que compartieron en familia.

Así también, Felipe Saruma se convirtió en el pasado en una de las figuras más representativas para las hijas de Andrea Valdiri, según lo había demostrado mediante sus redes sociales en donde las acompañó en importantes momentos de su vida en el pasado.

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Con el paso del tiempo, Felipe Saruma y Andrea Valdiri tomaron la decisión de continuar con su camino por separado. Sin embargo, muchos internautas generaron un debate en redes sociales acerca de la ausencia del creador de contenido en la millonaria fiesta de Isabella Valdiri.

Felipe Saruma habría dejado de seguir a Isabella Valdiri al no ser invitado a sus 15: ¿por qué?
¿Felipe Saruma e Isabella Valdiri se dejaron de seguir en redes? | Foto: Canal RCN

¿Felipe Saruma dejó de seguir a Isabella Valdiri tras no ser invitado a su fiesta de 15 años?

Tras varios rumores compartidos en redes sociales por parte de internautas quienes han dividido opiniones acerca de la posibilidad en que Felipe Saruma, quien cuenta con más de cinco millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, había dejado de seguir a todas las personas, excepto las de sus perfiles.

Así también, se refleja que Felipe Saruma no sigue a Isabella Valdiri en sus redes sociales y ella tampoco lo sigue.

A pesar de los rumores circulados en redes en que internautas dicen que se dejaron de seguir, Felipe Saruma no se ha pronunciado al respecto tras la reciente fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, pues ha demostrado que continúa con cada uno de sus proyectos.

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