La reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, Beba, dio sus impresiones sobre el vínculo que tiene Alexa Torrex con Tebi.

Beba habló sin filtros sobre las actitudes de Alexa Torrex con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué piensa Beba sobre el vínculo entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

La cucuteña y el paisa han estado muy cercanos dentro de la competencia, a pesar de que Alexa tiene pareja sentimental fuera del reality.

Beba dijo que aunque cada persona tiene un concepto distinto de lo que se considera infidelidad, para ella es una falta de respeto hacia la pareja.

Según su visión, el solo hecho de dar alas a alguien, aunque no pase nada más, ya representa una falta de compromiso.

La exparticipante aseguró que la química entre Alexa y Tebi es evidente y que, por eso, considera que la creadora de contenido no está actuando de la manera más transparente.

¿Qué dijo Beba sobre los señalamientos de Yuli Ruiz sobre su cuerpo en La casa de los famosos 3?

Asimismo, Beba se refirió a los comentarios que hizo Yuli Ruiz respecto a su apariencia física.

La modelo paisa expresó que no le tiene envidia y menos por su cuerpo, palabras que la barranquillera confesó le dolieron, aunque entendió que en momentos de rabia se pueden decir cosas imprudentes.

Sus declaraciones generaron debate entre los seguidores del programa, quienes recordaron que ella misma tuvo actitudes similares cuando compartía con Jay Torres dentro de la competencia.

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La cucuteña también reconoció la fuerza que tiene Alexa Torrex en redes sociales, destacando la gran comunidad digital que la respalda. Este apoyo masivo, según Beba, explica por qué la creadora de contenido se mantiene firme en la competencia, incluso en medio de las polémicas.

Además, Beba reveló que Mariana Zapata sí siente gusto por Eidevin, pero que la participante se ve limitada por la presión de las cámaras y el temor de que cualquier gesto o palabra pueda ser usado en su contra.

Según la barranquillera, Mariana prefiere mantener distancia porque sabe que todo lo que haga puede afectar su imagen fuera del reality.