Alejandro Estrada lloró en La casa de los famosos tras fuerte discusión con Valentino Lázaro

Alejandro Estrada se quebró y no pudo contener el llanto en La casa de los famosos Colombia. Luego de la fuerte discusión con Karola, Juan Palau y Valentino Lázaro, el actor se mostró molesto y se quejó ante sus compañeros Alexa Torrex y Tebi.

Alejandro Estrada no tolera los malos tratos de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué lloró Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

El cucuteño manifestó su inconformidad, sobre todo con Valentino, porque lo insultó mientras realizaban una actividad con el nuevo inquilino de la casa, Altafulla.

Estrada aseguró que no iba a permitir que un joven como Valentino le faltara el respeto, especialmente cuando él nunca ha usado palabras de grueso calibre contra ninguno de sus compañeros.

El actor explicó que siente que algunos participantes están intentando mostrarlo de manera negativa.

Según él, su único error fue confiar en dos personas y expresar que se sentía usado, declaraciones que han sido manipuladas para hacerlo ver mal ante la audiencia.

Estrada insistió en que seguirá diciendo lo que piensa porque realmente siente que la convivencia lo ha llevado a esa conclusión.

Estrada señaló directamente a Valentino como uno de los responsables de la tensión. Lo acusó de ser un “manipulador profesional” que influye en Yuli y otros compañeros para ponerlos en su contra.

Además, criticó su comportamiento dentro de la casa, asegurando que no solo trata mal a quienes conviven con él, sino que también se involucra en conflictos ajenos, generando un ambiente hostil.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al ver llorar a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa Torrex se acercó a Estrada para darle palabras de aliento. Ella le aseguró que no está solo y que considera injusto que varios compañeros se unan para señalarlo.

Alexa incluso manifestó que intervendrá las veces que sea necesario para defenderlo, aunque eso no sea del agrado de los demás.

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La reacción del actor dejó en evidencia que la competencia no solo pone a prueba la estrategia de cada participante, sino también su fortaleza emocional.

Por otra parte, ayer 17 de marzo se llevó a cabo la esperada función de cine dentro de la casa, un espacio que reveló varios secretos y mostró lo que hablaban los unos de los otros.

Esta actividad generó nuevas tensiones y dejó al descubierto comentarios que aumentaron la desconfianza entre los participantes.