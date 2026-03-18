¿Jessi Uribe se considera un papá celoso?, su confesión causó revuelo en redes

En medio de una entrevista con Univisión, Jessi Uribe llamó la atención tras revelar detalles de su vida. El cantante causó revuelo al confesar detalles inéditos de su vida.

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¿Qué dijo Jessi Uribe sobre su relación con Paola Jara?

Durante la entrevista, Jessi Uribe fue cuestionado sobre cómo maneja su relación con Paola Jara. La periodista señaló que, en general, las relaciones entre figuras reconocidas pueden ser complicada ya que la exposición mediática genera presión adicional en su vida privada.

Jessi Uribe revela detalles sobre su relación con Paola Jara / (Foto de AFP)

El cantante explicó que, como en cualquier relación, es normal que surjan conflictos. Sin embargo, destacó que él y Paola Jara han aprendido a enfrentarlos de manera directa y abierta.

Uribe señaló que su estrategia principal es el diálogo. Indicó que mantener la comunicación constante ha sido clave para que la relación se sostenga en buenos términos.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez?

En otro momento de la entrevista, Uribe fue cuestionado sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez, un suceso que conmovió al mundo de la música. La presentadora destacó que, durante ese periodo, Jessi se mostró visiblemente afectado en una de sus presentaciones.

Jessi Uribe recuerda el fallecimiento de Yeison Jiménez / (Fotos del Canal RCN)

El cantante confirmó esta versión y añadió que había tenido contacto con Yeison apenas unas horas antes de su fallecimiento. Uribe recordó el momento y señaló que la noticia lo tomó por sorpresa.

La última vez que hablé con él, fue el día anterior de que pasó lo que pasó.

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¿Jessi Uribe es un papá celoso?

Al tocar el tema que más preocupa a sus seguidores, Jessi Uribe se refirió a cómo maneja su rol como padre frente a la exposición pública. El cantante explicó que ha tenido que enfrentar varios comentarios negativos en redes y, por eso, procura cuidar a Emilia, su bebé.

“He intentado superar muchas cosas de ataques. A mí las redes sociales me han dado muy duro”, expresó.

Estas respuestas llamaron la atención de los internautas, quienes afirmaron que este tipo de declaraciones permiten que se tenga una perspectiva más personal del cantante.

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