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¡Duelo en la radio colombiana! Falleció reconocido locutor en las últimas horas: ¿quién?

Falleció en las últimas horas un reconocido locutor colombiano quien dejó importante legado en su carrera e hizo parte de RCN.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la radio colombiana! Falleció reconocido locutor en las últimas horas: ¿quién?
¿Quién fue el reconocido locutor colombiano que falleció en las últims horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas el mundo de la radio colombiana se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido locutor quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores quienes lo admiraron al ser parte de importantes medios de comunicación durante su carrera y uno de ellos fue en RCN.

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¿Quién fue el reconocido locutor colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Heliodoro Otero Chávez se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por dejar un imborrable legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento a sus 95 años, quien se destacó como uno de los locutores más destacados del país.

¡Duelo en la radio colombiana! Falleció reconocido locutor en las últimas horas: ¿quién?
Fallicó Heliodoro Otero, así se confirmó. | Foto: Freepik

La noticia acerca de la muerte de Heliodoro Otero fue confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, también conocidos como ACL Colombia, expresaron las siguientes palabras:

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“La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL), en cabeza de nuestro presidente Humberto el Gato, lamenta el sensible fallecimiento de Heliodoro Otero Chávez: un grande de la locución colombiana. Miembro por más de 50 años de nuestra asociación, Otero se destacó por ser una de las voces íntegras y emblemáticas de la lectura de noticias en cadenas radiales como RCN y otras”, dice el comunicado oficial.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Heliodoro Otero a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

¡Duelo en la radio colombiana! Falleció reconocido locutor en las últimas horas: ¿quién?
Este fue el importante legado de Heliodoro Otero. | Foto: Freepik

Es clave mencionar que Heliodoro Otero dejó un importante legado durante todos sus años de trayectoria, en especial, al ser un gran referente de la locución colombiana en donde demostró el que el periodismo era una de sus principales fuentes de inspiración.

Así también, reconocidas figuras que hacen parte del entretenimiento colombiano han compartido mediante sus redes sociales una gran variedad de acontecimientos tras ser un gran locutor de noticias y, de igual modo, por sus años de trayectoria en donde duró más de 70 años ejerciendo su vocación en la que se ganó la admiración de varios seguidores a lo largo de su trayectoria.

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