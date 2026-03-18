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Ella es Yorcelys Tobinson López, la mamá de Karola Alcendra de La casa de los famosos Col

Tras la visita de la mamá de Karola en La casa de los famosos Col, ella es Yorcelys Tobinson López, quien divide opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Yorcelys Tobinson López, la mamá de Karola Alcendra de La casa de los famosos Col
¿Quién es la madre de Karola de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones en las diferentes plataformas digitales acerca de la participación de una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país, quien es Karola Alcendra y hace parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, en la gala del pasado 17 de marzo, Karola recibió la especial visita de su madre y hermano, quienes acapararon la atención mediática tras las emotivas palabras que le dijeron a la influenciadora y, de igual modo, al destacar su gran participación dentro de la competencia.

Por este motivo, varios navegantes se han sorprendido no solo con el parecido que Karola tiene con su madre, sino que también, por acaparar con su belleza mediante las redes sociales.

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¿Cómo fue el reciente congelado de Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia 2026?

Cabe destacar que una de las personas más importantes en la vida de Karola es su madre Yorcelys, quien la ha acompañado en varios de los momentos más importantes de su vida y, también, la ha visto crecer en las redes sociales.

Ella es Yorcelys Tobinson López, la mamá de Karola Alcendra de La casa de los famosos Col
Así fue el congelado de Karola en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Por su parte, en la noche del 17 de marzo, el Jefe de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a las celebridades tras anunciarles que tendrían un nuevo congelado.

Tras varios momentos de emoción, Karola se conmovió con la reciente visita de su madre, quien le dio varios consejos acerca del contenido al que fue a crear en sus redes sociales al destacarse por compartir sus respectivas opiniones sin ningún tipo de filtro.

Ella es Yorcelys Tobinson López, la mamá de Karola Alcendra de La casa de los famosos Col
A esto se dedica la mamá de Karola. | Foto: Canal RCN

¿Quién es y a qué se dedica Yorcelys Tobinson López, la mamá de Karola Alcendra de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Yorcelys Tobinson López se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por sus palabras en el congelado a su hija Karola, sino que también, al seguir los pasos de su hija, pues, también crea contenido en sus redes sociales, pues cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Con base en esto, Yorcelys compartió recientemente un video en el que muchos internautas resaltan su belleza, quien ha demostrado ser una gran madre para sus hijos y sacarlos adelante.

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