Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Kim Kardashian protagoniza aparatosa caída y el video se hace viral | VIDEO

Kim Kardashian sufrió una caída por sus tacones antes de una alfombra roja y compartió el momento en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Kim Kardashian sufre caída camino a la alfombra roja y muestra el momento en redes
Kim Kardashian sufre caída camino a la alfombra roja y muestra el momento en redes (Foto FreePik) (Foto Neilson Barnard / AFP)

La empresaria y celebridad Kim Kardashian volvió a ser tendencia, esta vez tras compartir en sus redes sociales el momento en el que sufrió una aparatosa caída mientras se dirigía a una alfombra roja.

Artículos relacionados

El incidente ocurrió durante la noche de los premios Premios Óscar, específicamente en el camino hacia la tradicional fiesta de Vanity Fair Oscar Party, donde diferentes celebridades se reúnen después de la ceremonia principal.

¿Qué le pasó a Kim Kardashian?

La empresaria, de 45 años, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que mostró cómo transcurrió su noche, incluyendo el momento exacto en el que perdió el equilibrio debido a sus tacones de gran altura.

En las imágenes, se observa cómo, segundos antes del incidente, Kim se cuestiona si debería ajustar más uno de sus tacones, ya que lo sentía inestable. Instantes después, comienza a tambalearse hasta perder el equilibrio, cayendo parcialmente sobre un arbusto mientras intentaba sostenerse.

Kim Kardashian sufre caída en tacones de 20 cm antes de evento de los Óscar
Kim Kardashian sufre caída en tacones de 20 cm antes de evento de los Óscar. (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP)

Durante la caída, Kim se apoyó en una mujer que se encontraba cerca para evitar golpearse completamente. Además, dos personas intervinieron rápidamente para ayudarla a recuperar la estabilidad. A pesar del susto, la empresaria continuó caminando, aunque se le escucha mencionar que se lastimó el tobillo y que se sentía apenada por la persona a la que se sujetó de forma inesperada.

Artículos relacionados

El video fue compartido con un tono humorístico, dejando ver que Kim se toma la situación con naturalidad y capacidad de reírse de sí misma, algo que sus seguidores destacaron en los comentarios.

Para la ocasión, Kim lucía un vestido dorado ajustado a su figura, acompañado de tacones del mismo tono, cabello despeinado y lentes de contacto azules. Su maquillaje en tonos oscuros también generó conversación entre los usuarios en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Lewis Hamilton al look de Kim Kardashian?

Tras compartir su look en redes sociales, Kim recibió múltiples comentarios elogiando su apariencia. Entre ellos, llamó la atención la reacción de Lewis Hamilton, quien dejó un emoji con expresión de enamorado en la publicación.

Este gesto no pasó desapercibido para los seguidores, quienes lo interpretaron como una posible señal de cercanía entre ambos. Los rumores sobre una relación han circulado desde que fueron vistos juntos por primera vez en el Super Bowl, y posteriormente en viajes y publicaciones similares en redes sociales, lo que algunos consideran una forma sutil de confirmar su vínculo.

Artículos relacionados

Además, en un video compartido por Kylie Jenner, se escucha de fondo una risa que muchos atribuyen a Hamilton, lo que ha intensificado las especulaciones.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, pero sus interacciones continúan generando conversación entre los seguidores y medios de entretenimiento.

Lewis Hamilton aumenta rumores de una posible relación con Kim Kardashian
Lewis Hamilton aumenta rumores de una posible relación con Kim Kardashian. (Foto Neilson Barnard / AFP) (Foto Blanca CRUZ / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama” Influencers

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama”

Luisa Castro reflexionó sobre las críticas entre mujeres y explicó por qué ha decidido mantenerse en silencio.

Una abuela de 81 años conquistó las redes volviéndose experta en Minecraft Viral

Abuela de 81 años se hace viral jugando Minecraft para ayudar a su nieto con cáncer

Una abuela de 81 años se volvió viral al crear un canal de YouTube jugando Minecraft para ayudar a su nieto con su tratamiento de cáncer.

Maluma y Ryan Castro sorprendieron al repartir flores en un semáforo | Maluma

Maluma y Ryan Castro sorprendieron al repartir flores en un semáforo | VIDEO

Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores en la calle. El momento generó todo tipo de comentarios en redes.

Lo más superlike

Jessi Uribe muestra el rostro de su hija Emilia y sorprende a sus seguidores Jessi Uribe

¡Fin al misterio! Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia: así luce la menor

Tras meses de misterio, Jessi Uribe mostró el rostro de su pequeña hija Emilia en su mesiversario número cuatro.

Beba reacciona al beso de Yuli Ruiz y Andrés Altafulla y genera opiniones divididas La casa de los famosos

Beba lanza contundente comentario tras beso de Yuli y Altafulla y divide opiniones, ¿qué dijo?

Estos alimentos evitan contraer el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué ayudan para la salud? Salud y Belleza

Estos alimentos ayudan a prevenir el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué son buenos para la salud?

¿Jessi Uribe se consiedera un papá celoso? Jessi Uribe

¿Jessi Uribe se considera un papá celoso?, su confesión causó revuelo en redes

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?