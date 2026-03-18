Kim Kardashian protagoniza aparatosa caída y el video se hace viral | VIDEO

La empresaria y celebridad Kim Kardashian volvió a ser tendencia, esta vez tras compartir en sus redes sociales el momento en el que sufrió una aparatosa caída mientras se dirigía a una alfombra roja.

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El incidente ocurrió durante la noche de los premios Premios Óscar, específicamente en el camino hacia la tradicional fiesta de Vanity Fair Oscar Party, donde diferentes celebridades se reúnen después de la ceremonia principal.

¿Qué le pasó a Kim Kardashian?

La empresaria, de 45 años, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que mostró cómo transcurrió su noche, incluyendo el momento exacto en el que perdió el equilibrio debido a sus tacones de gran altura.

En las imágenes, se observa cómo, segundos antes del incidente, Kim se cuestiona si debería ajustar más uno de sus tacones, ya que lo sentía inestable. Instantes después, comienza a tambalearse hasta perder el equilibrio, cayendo parcialmente sobre un arbusto mientras intentaba sostenerse.

Kim Kardashian sufre caída en tacones de 20 cm antes de evento de los Óscar. (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP)

Durante la caída, Kim se apoyó en una mujer que se encontraba cerca para evitar golpearse completamente. Además, dos personas intervinieron rápidamente para ayudarla a recuperar la estabilidad. A pesar del susto, la empresaria continuó caminando, aunque se le escucha mencionar que se lastimó el tobillo y que se sentía apenada por la persona a la que se sujetó de forma inesperada.

El video fue compartido con un tono humorístico, dejando ver que Kim se toma la situación con naturalidad y capacidad de reírse de sí misma, algo que sus seguidores destacaron en los comentarios.

Para la ocasión, Kim lucía un vestido dorado ajustado a su figura, acompañado de tacones del mismo tono, cabello despeinado y lentes de contacto azules. Su maquillaje en tonos oscuros también generó conversación entre los usuarios en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Lewis Hamilton al look de Kim Kardashian?

Tras compartir su look en redes sociales, Kim recibió múltiples comentarios elogiando su apariencia. Entre ellos, llamó la atención la reacción de Lewis Hamilton, quien dejó un emoji con expresión de enamorado en la publicación.

Este gesto no pasó desapercibido para los seguidores, quienes lo interpretaron como una posible señal de cercanía entre ambos. Los rumores sobre una relación han circulado desde que fueron vistos juntos por primera vez en el Super Bowl, y posteriormente en viajes y publicaciones similares en redes sociales, lo que algunos consideran una forma sutil de confirmar su vínculo.

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Además, en un video compartido por Kylie Jenner, se escucha de fondo una risa que muchos atribuyen a Hamilton, lo que ha intensificado las especulaciones.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, pero sus interacciones continúan generando conversación entre los seguidores y medios de entretenimiento.