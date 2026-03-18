Así reaccionaron los participantes al ser expuestos en el cine de La casa de los famosos Colombia

El pasado 17 de marzo, los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3 tuvieron la actividad del cine que dejó a varios participantes al descubierto.

Los participantes tuvieron dos géneros en la película proyectada en el cine de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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La jornada no solamente reveló conversaciones y secretos, sino que también mostró cómo se perciben los romances dentro de esta novela de la vida real.

¿Cómo reaccionaron los habitantes al género de amor y romance en la función de cine de La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la función, que inició con el género del amor y el romance, Yuli Ruiz descubrió que Mariana Zapata aseguraba que Alejandro le coqueteaba y que su relación no era más que una estrategia. Las imágenes dejaron ver que, tras los besos y las caricias, existía una desconfianza latente.

La proyección también mostró momentos tensos entre Alejandro y Yuli, donde ella afirmó que el actor se había sobrepasado físicamente, situación que fue uno de los detonantes para terminar su vínculo.

Alejandro, por su parte, reconoció que Yuli no era su prototipo, pero que se dejó llevar por su físico y terminó desarrollando sentimientos. Estas revelaciones marcaron el inicio de una noche cargada de emociones y polémicas.

En otra parte de la función, se expuso la forma de actuar de Eidevin. Karola le dijo directamente que él buscaba la atención de varias mujeres, pero que solo Mariana le había correspondido.

Beba también intervino, señalando que la reputación del costeño podría verse afectada por sus intentos de acercarse a Karola mientras trataba de conquistar a Mariana.

Aunque Eidevin negó cualquier vínculo especial con la cartagenera, las imágenes mostraron lo contrario: momentos de cercanía y palabras de afecto que sorprendieron a Mariana y dejaron en evidencia una contradicción.

¿Cómo reaccionaron los habitantes al género de suspenso en la función de cine de La casa de los famosos Colombia 3?

El segundo género de la función fue el suspenso, donde se reveló quiénes saqueaban la cocina a escondidas. Manuela Gómez, Yuli Ruiz, Campanita y Karola aparecieron como protagonistas de estas escenas.

También se mostró a Juanda Caribe moviendo sus fichas estratégicamente y a Valentino sembrando discordia dentro del grupo mini tormenta. Mariana expresó que no confiaba en Valentino, mientras que Tebi criticó la actitud de Alejandro por intentar manipular su voto.

La función también expuso a Manuela Gómez como una de las concursantes más señaladas por sus compañeros, quienes la consideran “mueble” dentro de la competencia y alguien que provoca conflictos, pero evita enfrentarlos directamente.

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Alexa Torrex, en cambio, defendió su postura frente a las críticas, asegurando que siempre ha sido transparente y capaz de sostener sus palabras frente a cualquiera.

Al finalizar la actividad, el ambiente quedó cargado de tensión. Eidevin fue uno de los más afectados al descubrir lo que Mariana realmente piensa de él, mientras que otros participantes replantearon sus alianzas y estrategias.

Esta primera función de cine cumplió con las expectativas del público y de los famosos, quienes ahora tienen un panorama más claro sobre su juego y las dinámicas de convivencia. Cabe resaltar que todas las escenas mostradas en esta actividad fueron escogidas por el público, lo que le dio un toque aún más revelador a la experiencia.