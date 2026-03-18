Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Maluma y Ryan Castro sorprendieron al repartir flores en un semáforo | VIDEO

Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores en la calle. El momento generó todo tipo de comentarios en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma y Ryan Castro sorprendieron al repartir flores en un semáforo |
Maluma y Ryan Castro fueron vistos en Estados Unidos / (Fotos de AFP)

Un video de Maluma y Ryan Castro repartiendo flores en plena calle comenzó a circular en redes sociales. El momento fue ampliamente compartido y generó todo tipo de preguntas en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Dónde repartieron flores Maluma y Ryan Castro?

Maluma y Ryan Castro soprendieron al aparecer en medio de una dinámica poco habitual que rápidamente captó la atención en redes sociales. Los artistas fueron vistos repartiendo flores en una calle de Estados Unidos.

¿Dónde repartieron flores Maluma y Ryan Castro?
Maluma y Ryan Castro protagonizaron momento que se viralizó en redes / (Fotos de AFP)

El momento ocurrió mientras los vehículos esperaban el cambio de un semáforo, lo que permitió a los artistas acercarse a los conductores y entregarles ramos de flores de manera directa.

Artículos relacionados

¿Por qué Maluma y Ryan Castro estaba repartiendo flores?

Aunque la razón por la que Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores no ha sido explicada oficialmente. Sin embargo, el contexto en el que ocurrió la escena ha generado varias interpretaciones dentro de la industria musical y entre los usuarios en redes sociales.

Muchos internautas afirman que podría tratarse de una estrategia de promoción. En la industria del entretenimiento, es frecuente que los artistas realicen este tipo de actividades para generar expectativa antes del lanzamiento de un nuevo proyecto.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Maluma y Ryan Castro?

En redes destacan que la relación entre Maluma y Ryan Castro atraviesa uno de sus mejores momentos, consolidándose como una de las alianzas más fuertes y visibles del género urbano en Colombia.

¿Cómo es la relación de Maluma y Ryan Castro?
Maluma y Ryan Castro poseen una relación de amistad y respeto / (Fotos de AFP)

A diferencia de las rivalidades que a veces surgen en la industria, ellos han destacado que han pasado de ser colegas a mantener una amistad personal, basada en la unión y respeto.

En diversas entrevistas, Ryan ha mencionado que ve a Maluma como un referente y un amigo que le da consejos constantes, mientras que Maluma ha expresado su respeto por la autenticidad que Castro aporta al género musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama” Influencers

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama”

Luisa Castro reflexionó sobre las críticas entre mujeres y explicó por qué ha decidido mantenerse en silencio.

Una abuela de 81 años conquistó las redes volviéndose experta en Minecraft Viral

Abuela de 81 años se hace viral jugando Minecraft para ayudar a su nieto con cáncer

Una abuela de 81 años se volvió viral al crear un canal de YouTube jugando Minecraft para ayudar a su nieto con su tratamiento de cáncer.

Kim Kardashian sufre caída camino a la alfombra roja y muestra el momento en redes Kim Kardashian

Kim Kardashian protagoniza aparatosa caída y el video se hace viral | VIDEO

Kim Kardashian sufrió una caída por sus tacones antes de una alfombra roja y compartió el momento en redes sociales.

Lo más superlike

Jessi Uribe muestra el rostro de su hija Emilia y sorprende a sus seguidores Jessi Uribe

¡Fin al misterio! Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia: así luce la menor

Tras meses de misterio, Jessi Uribe mostró el rostro de su pequeña hija Emilia en su mesiversario número cuatro.

Beba reacciona al beso de Yuli Ruiz y Andrés Altafulla y genera opiniones divididas La casa de los famosos

Beba lanza contundente comentario tras beso de Yuli y Altafulla y divide opiniones, ¿qué dijo?

Estos alimentos evitan contraer el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué ayudan para la salud? Salud y Belleza

Estos alimentos ayudan a prevenir el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué son buenos para la salud?

¿Jessi Uribe se consiedera un papá celoso? Jessi Uribe

¿Jessi Uribe se considera un papá celoso?, su confesión causó revuelo en redes

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?