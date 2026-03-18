Maluma y Ryan Castro sorprendieron al repartir flores en un semáforo | VIDEO

Un video de Maluma y Ryan Castro repartiendo flores en plena calle comenzó a circular en redes sociales. El momento fue ampliamente compartido y generó todo tipo de preguntas en redes sociales.

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¿Dónde repartieron flores Maluma y Ryan Castro?

Maluma y Ryan Castro soprendieron al aparecer en medio de una dinámica poco habitual que rápidamente captó la atención en redes sociales. Los artistas fueron vistos repartiendo flores en una calle de Estados Unidos.

Maluma y Ryan Castro protagonizaron momento que se viralizó en redes / (Fotos de AFP)

El momento ocurrió mientras los vehículos esperaban el cambio de un semáforo, lo que permitió a los artistas acercarse a los conductores y entregarles ramos de flores de manera directa.

¿Por qué Maluma y Ryan Castro estaba repartiendo flores?

Aunque la razón por la que Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores no ha sido explicada oficialmente. Sin embargo, el contexto en el que ocurrió la escena ha generado varias interpretaciones dentro de la industria musical y entre los usuarios en redes sociales.

Muchos internautas afirman que podría tratarse de una estrategia de promoción. En la industria del entretenimiento, es frecuente que los artistas realicen este tipo de actividades para generar expectativa antes del lanzamiento de un nuevo proyecto.

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¿Cómo es la relación de Maluma y Ryan Castro?

En redes destacan que la relación entre Maluma y Ryan Castro atraviesa uno de sus mejores momentos, consolidándose como una de las alianzas más fuertes y visibles del género urbano en Colombia.

Maluma y Ryan Castro poseen una relación de amistad y respeto / (Fotos de AFP)

A diferencia de las rivalidades que a veces surgen en la industria, ellos han destacado que han pasado de ser colegas a mantener una amistad personal, basada en la unión y respeto.

En diversas entrevistas, Ryan ha mencionado que ve a Maluma como un referente y un amigo que le da consejos constantes, mientras que Maluma ha expresado su respeto por la autenticidad que Castro aporta al género musical.