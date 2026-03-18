Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola revela sus verdaderas intenciones con Altafulla en La casa de los famosos: "me encanta"

Karola generó todo tipo de comentarios tras dedicarle algunos elogios a Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karola revela sus verdaderas intenciones con Altafulla en La casa de los famosos
Karola revela lo que le llama la atención de Altafulla / (Fotos del Canal RCN)

Karola llamó la atención tras sostener una insperada conversación con Altafulla en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido generó comentarios tras revelar lo que realmente piensa del cantante.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado entre Altafulla y Karola?

Andrés Altafulla regresó a la casa con una misión: ser el cómplice del "Líder Tirano" (Eidevin López) para generar caos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la "conexión" con Karola.

Tras una dinamica en la que Altafulla retó a Tebi y Alexa para que se dieran un beso, los participantes del reality afirmaron que lo harían con la condición de que él hiciera lo mismo junto a Karola.

¿Qué ha pasado entre Altafulla y Karola?
Altafulla y Karola se dieron un beso en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Luego de que Karola aceptara, su beso con el cantante llamó la atención de los participantes del reality, quienes no dudaron en celebrar el momento con gritos de emoción.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Karola sobre Altafulla?

En medio de una dinámica tipo podcast en La casa de los famosos Colombia, Karola tuvo como invitado a Altafulla. Durante la conversación, hablaron sobre la experiencia del cantante en la segunda temporada del reality; sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención.

¿Qué ha dicho Karola sobre Altafulla?
Karola sorprendió al elogiar a Altafulla / (Fotos del Canal RCN)

La creadora de contenido sorprendió al elogiar varios atributos físicos de su compañero. Karola destacó que le llamaban la atención sus ojos, su boca y su sonrisa. Además, aseguró que también le gusta la actitud del artista.

"Me encanta cuando te paras así, hablando rápido", destacó.

Karola afirmó que, aunque le parece un hombre atractivo, nunca lo había observado con tanto detenimiento. Sin embargo, quiso dejar claro que su intención no era enamorarlo, sino simplemente resaltar algunas de sus cualidades.

Artículos relacionados

¿Qué consejos le dio Altafulla a Karola?

Durante la conversación, Karola aprovechó para pedirle consejos a Altafulla sobre cómo convertirse en la ganadora de La casa de los famosos Colombia.

El artista le recomendó creerse ese papel desde ahora, visualizándose con el premio en sus manos. Además, le insistió en la importancia de mantenerse enfocada, sugiriéndole mirarse al espejo y concentrarse en su objetivo, en lugar de dejarse afectar por momentos difíciles dentro de la casa.

Finalmente, le aconsejó usar las críticas a su favor, asegurando que lo que los demás dicen de ella puede convertirse en su una estrategia poderosa si sabe manejarla inteligentemente.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada no pudo contener las lágrimas por el beso de Yuli Ruiz y Altafulla. Alejandro Estrada

Así fue la desgarradora reacción de Alejandro Estrada al beso entre Yuli Ruiz y Altafulla; ¿lloró?

Alejandro Estrada mostró su tristeza y desencanto tras el beso de Yuli Ruiz y Altafulla en La casa de los famosos Colombia 3.

Beba reacciona al beso de Yuli Ruiz y Andrés Altafulla y genera opiniones divididas La casa de los famosos

Beba lanza contundente comentario tras beso de Yuli y Altafulla y divide opiniones, ¿qué dijo?

Beba reaccionó al beso entre Yuli y Altafulla en La casa de los famosos y desató opiniones divididas tras su comentario.

Eidevin tiene el poder de la división territorial. La casa de los famosos

Eidevin tendrá que usar el poder de la división territorial en La casa de los famosos; ¿qué significa?

Eidevin tendrá la misión de mover a los integrantes de Calma y Tormenta, provocando cambios estratégicos en la convivencia.

Lo más superlike

Jessi Uribe muestra el rostro de su hija Emilia y sorprende a sus seguidores Jessi Uribe

¡Fin al misterio! Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia: así luce la menor

Tras meses de misterio, Jessi Uribe mostró el rostro de su pequeña hija Emilia en su mesiversario número cuatro.

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama” Influencers

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama”

Estos alimentos evitan contraer el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué ayudan para la salud? Salud y Belleza

Estos alimentos ayudan a prevenir el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué son buenos para la salud?

¿Jessi Uribe se consiedera un papá celoso? Jessi Uribe

¿Jessi Uribe se considera un papá celoso?, su confesión causó revuelo en redes

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?