Karola revela sus verdaderas intenciones con Altafulla en La casa de los famosos: "me encanta"

Karola llamó la atención tras sostener una insperada conversación con Altafulla en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido generó comentarios tras revelar lo que realmente piensa del cantante.

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¿Qué ha pasado entre Altafulla y Karola?

Andrés Altafulla regresó a la casa con una misión: ser el cómplice del "Líder Tirano" (Eidevin López) para generar caos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la "conexión" con Karola.

Tras una dinamica en la que Altafulla retó a Tebi y Alexa para que se dieran un beso, los participantes del reality afirmaron que lo harían con la condición de que él hiciera lo mismo junto a Karola.

Altafulla y Karola se dieron un beso en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Luego de que Karola aceptara, su beso con el cantante llamó la atención de los participantes del reality, quienes no dudaron en celebrar el momento con gritos de emoción.

¿Qué ha dicho Karola sobre Altafulla?

En medio de una dinámica tipo podcast en La casa de los famosos Colombia, Karola tuvo como invitado a Altafulla. Durante la conversación, hablaron sobre la experiencia del cantante en la segunda temporada del reality; sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención.

Karola sorprendió al elogiar a Altafulla / (Fotos del Canal RCN)

La creadora de contenido sorprendió al elogiar varios atributos físicos de su compañero. Karola destacó que le llamaban la atención sus ojos, su boca y su sonrisa. Además, aseguró que también le gusta la actitud del artista.

"Me encanta cuando te paras así, hablando rápido", destacó.

Karola afirmó que, aunque le parece un hombre atractivo, nunca lo había observado con tanto detenimiento. Sin embargo, quiso dejar claro que su intención no era enamorarlo, sino simplemente resaltar algunas de sus cualidades.

¿Qué consejos le dio Altafulla a Karola?

Durante la conversación, Karola aprovechó para pedirle consejos a Altafulla sobre cómo convertirse en la ganadora de La casa de los famosos Colombia.

El artista le recomendó creerse ese papel desde ahora, visualizándose con el premio en sus manos. Además, le insistió en la importancia de mantenerse enfocada, sugiriéndole mirarse al espejo y concentrarse en su objetivo, en lugar de dejarse afectar por momentos difíciles dentro de la casa.

Finalmente, le aconsejó usar las críticas a su favor, asegurando que lo que los demás dicen de ella puede convertirse en su una estrategia poderosa si sabe manejarla inteligentemente.