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¿Nuevo romance? Karola y Altafulla sorprenden con su cercanía en La casa de los famosos Colombia

Karola y Altafulla se mostraron muy unidos y su interacción dejó a la audiencia con expectativas sobre lo que pueda pasar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Altafulla y Karola muestran su química.
Altafulla y Karola muestran su química en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Karola se ha dejado ver muy cercana con Altafulla, desde que ingresó a La casa de los famosos Colombia 3.

Altafulla reaccionó a las indirectas de Karola.
Altafulla reaccionó a las indirectas de Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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El cantante y ganador de la segunda temporada entró a la casa más famosa del país para ser la mano derecha de Eidevin, quien quedó como líder tirano de la semana.

¿Cómo ha sido la interacción entre Karola y Altafulla en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante su participación, Altafulla se ha mostrado muy amigable con todos los habitantes, pero se le ha notado una química distinta con la cartagenera.

Karola fue muy sincera con él y le dijo que la ha pasado muy bien con su compañía. Incluso le preparó comida especialmente, gesto que el artista recibió con humor, pidiéndole que le hablara claro para evitar confusiones. La conversación entre ambos dejó ver un juego de complicidad que no pasó desapercibido.

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Karola confesó que Altafulla es una tentación muy grande, aunque aclaró que no quiere enredos porque él solo está de paso y le generan miedo los hombres como él.

La cartagenera también resaltó lo bien que la pasó compartiendo un perro caliente a su lado, a lo que el barranquillero respondió con una invitación para repetir el plan fuera del reality.

¿Cómo reaccionaron los televidentes a la cercanía entre Altafulla y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Ese intercambio desató comentarios entre los seguidores, quienes comenzaron a insinuar que entre los dos podría surgir un romance inesperado.

Algunos seguidores opinan que Karola busca llamar la atención de todos los hombres de la casa y que su comportamiento no es exclusivo con Altafulla.

Sin embargo, otros destacan que la conexión entre ambos tiene un matiz distinto, más espontáneo y natural.

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Altafulla, por su parte, saldrá pronto de La casa de los famosos Colombia, pero ha dejado varios temas en el aire, especialmente su cercanía con Karola.

Por ahora, queda esperar si en el poco tiempo que le queda dentro de la casa esta interacción se intensifica o si todo quedará en simples gestos de complicidad.

Altafulla dice que su preferida es Karola.
Altafulla dice que su preferida es Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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