Eidevin tendrá que usar el poder de la división territorial en La casa de los famosos; ¿qué significa?

Hoy será un día decisivo y de cambios importantes en La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin debe elegir quienes hacen parte de cada habitación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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Eidevin, como líder tirano de la semana, tendrá la responsabilidad de repartir y mover a sus compañeros de habitación como lo considere.

¿Por qué Eidevin debe reorganizar a sus compañeros en las habitaciones de La casa de los famosos Colombia 3?

Uno de los beneficios otorgados para el nuevo líder, es el poder de la división territorial, lo que le da la posibilidad al costeño de armar los cuartos de manera estratégica.

Eidevin debe decidir quiénes compartirán un espacio más cercano y constante. En ese orden de ideas, la casa más famosa del país tendrá un vuelco importante que promete darle un nuevo rumbo a las alianzas y estrategias de los habitantes, especialmente las de Eidevin quien tiene esta ventaja.

Asimismo, el ganador de la segunda temporada del programa, Altafulla, ha estado de mano derecha del líder para ayudarlo con las pruebas y castigos para sus compañeros.

¿Cuándo saldrá Altafulla de La casa de los famosos Colombia 3?

Altafulla saldrá esta noche del programa, no sin antes revolucionar la novela de la vida real.

El cantante no ha perdido el tiempo y se ha besado con Karola y recientemente con Yuli Ruiz, ocasionando revuelo entre los demás habitantes.

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Por otro lado, Altafulla también estuvo presente en la función de cine en la que se revelaron muchos secretos y momentos que dejaron a los participantes expuestos ante sus compañeros.

La película no solo mostró los momentos escogidos por el público, sino que dejó en evidencia la transparencia y lealtad de algunos de los famosos.

Eidevin terminó llorando después de lo que vio en pantalla al darse cuenta y confirmar que Mariana no siente tanta atracción por él y que ha dicho a varios compañeros que no ve mucho futuro con el creador de contenido.

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La casa más famosa del país se prepara para un nuevo capítulo cargado de tensión, emociones y estrategias. Lo que ocurra hoy definirá no solo el rumbo inmediato del juego, sino también la capacidad de adaptación de cada participante.

Entre la reorganización de habitaciones, la salida de Altafulla y las revelaciones del cine, la convivencia se encuentra en un punto crítico que promete mantener al público expectante.