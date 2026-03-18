Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Abuela de 81 años se hace viral jugando Minecraft para ayudar a su nieto con cáncer

Una abuela de 81 años se volvió viral al crear un canal de YouTube jugando Minecraft para ayudar a su nieto con su tratamiento de cáncer.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Una abuela de 81 años conquistó las redes volviéndose experta en Minecraft
Abuela de 81 años causa sensación en redes tras jugar Minecraft para salvar a su nieto. (Fotos: Freepik)

Una historia que mezcla ternura, videojuegos y solidaridad le ha dado la vuelta al mundo. Una abuela de 81 años decidió adentrarse al universo de Minecraft para ayudar a su familia en uno de los momentos más difíciles, convirtiéndose inesperadamente en una sensación en redes.

Artículos relacionados

¿Quién es la abuela de 81 años que juega Minecraft para ayudar a su nieto con cáncer?

Se trata de Sue Jacquot, una abuela de 81 años que se volvió viral al aprender a jugar Minecraft y compartir sus partidas en YouTube, transformando su pasatiempo en una iniciativa con propósito.

Abuela de 81 años se hace viral por jugar Minecraft para salvar a su nieto
Abuela es viral en YouTube por jugar Minecraft para costear el tratamiento de cáncer de su nieto. (Foto: Freepik)

La idea surgió con la intención de acercarse a sus nietos y pasar tiempo con ellos mientras aprendía algo nuevo.

Sin experiencia previa en videojuegos, decidió adentrarse en Minecraft, uno de los videojuegos más populares, y grabar sus partidas para mostrar su progreso.

Con el tiempo, sus grabaciones dejaron de ser solo un pasatiempo familiar y se transformaron en contenido que cautivó a miles de personas, especialmente porque uno de sus nietos enfrentaba un cáncer cuyo tratamiento la familia no podía costear.

Artículos relacionados

¿Qué hizo Sue Jacquot, la abuela de 81 años, para ayudar a su nieto?

Tras enterarse del diagnóstico de cáncer de su nieto, que afectaba su tejido muscular, la abuela decidió darle un propósito a su canal de YouTube. Cada video no solo mostraba sus partidas de Minecraft, sino que también buscaba concienciar y motivar a los seguidores a colaborar con la causa.

Así, lo que comenzó como entretenimiento familiar se transformó en una herramienta para recaudar fondos y apoyar directamente el tratamiento de su nieto.

Abuela es viral en YouTube por jugar Minecraft para costear el tratamiento de cáncer de su nieto
La abuela se hizo experta en Minecraft para ayudar a pagar el tratamiento de cáncer de su nieto. (Foto: Freepik)

Gracias a esta iniciativa, se fue formando una comunidad de personas dispuestas a ayudar de manera concreta.

De esta manera nació GrammaCrackers, el canal que rápidamente captó la atención de miles.

En cada video, la abuela compartía sus aventuras en el mundo pixelado de Minecraft y añadía un enlace a la campaña de GoFundMe destinada a cubrir los gastos médicos de su nieto, Jack.

La respuesta en internet fue increíble. Desde que publiqué la campaña, las donaciones se dispararon”, relató a la cadena Local112.

Artículos relacionados

¿Qué impacto tuvo en redes la historia de la abuela que juega Minecraft para salvar a su nieto?

La historia de la octogenaria se volvió viral en cuestión de semanas. Su canal de YouTube acumuló miles de seguidores y millones de reproducciones, lo que le permitió recaudar los fondos necesarios para el tratamiento de su nieto, quien finalmente logró curarse.

Miles de personas se sintieron inspiradas por su valentía y dedicación, convirtiendo a la abuela en un símbolo de amor familiar y demostrando cómo las redes sociales pueden unirse en torno a causas positivas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama” Influencers

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama”

Luisa Castro reflexionó sobre las críticas entre mujeres y explicó por qué ha decidido mantenerse en silencio.

Maluma y Ryan Castro sorprendieron al repartir flores en un semáforo | Maluma

Maluma y Ryan Castro sorprendieron al repartir flores en un semáforo | VIDEO

Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores en la calle. El momento generó todo tipo de comentarios en redes.

Kim Kardashian sufre caída camino a la alfombra roja y muestra el momento en redes Kim Kardashian

Kim Kardashian protagoniza aparatosa caída y el video se hace viral | VIDEO

Kim Kardashian sufrió una caída por sus tacones antes de una alfombra roja y compartió el momento en redes sociales.

Lo más superlike

Beba recrea audio viral de Karol G. Karol G

Beba reapareció con audio viral de Karol G tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia

Beba sorprendió al recrear un audio viral de Karol G, mostrando que su nueva etapa será de empoderamiento tras su eliminación.

Eidevin tiene el poder de la división territorial. La casa de los famosos

Eidevin tendrá que usar el poder de la división territorial en La casa de los famosos; ¿qué significa?

Estos alimentos evitan contraer el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué ayudan para la salud? Salud y Belleza

Estos alimentos ayudan a prevenir el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué son buenos para la salud?

¿Jessi Uribe se consiedera un papá celoso? Jessi Uribe

¿Jessi Uribe se considera un papá celoso?, su confesión causó revuelo en redes

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?