Abuela de 81 años se hace viral jugando Minecraft para ayudar a su nieto con cáncer

Una historia que mezcla ternura, videojuegos y solidaridad le ha dado la vuelta al mundo. Una abuela de 81 años decidió adentrarse al universo de Minecraft para ayudar a su familia en uno de los momentos más difíciles, convirtiéndose inesperadamente en una sensación en redes.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

¿Quién es la abuela de 81 años que juega Minecraft para ayudar a su nieto con cáncer?

Se trata de Sue Jacquot, una abuela de 81 años que se volvió viral al aprender a jugar Minecraft y compartir sus partidas en YouTube, transformando su pasatiempo en una iniciativa con propósito.

Abuela es viral en YouTube por jugar Minecraft para costear el tratamiento de cáncer de su nieto. (Foto: Freepik)

La idea surgió con la intención de acercarse a sus nietos y pasar tiempo con ellos mientras aprendía algo nuevo.

Sin experiencia previa en videojuegos, decidió adentrarse en Minecraft, uno de los videojuegos más populares, y grabar sus partidas para mostrar su progreso.

Con el tiempo, sus grabaciones dejaron de ser solo un pasatiempo familiar y se transformaron en contenido que cautivó a miles de personas, especialmente porque uno de sus nietos enfrentaba un cáncer cuyo tratamiento la familia no podía costear.

¿Qué hizo Sue Jacquot, la abuela de 81 años, para ayudar a su nieto?

Tras enterarse del diagnóstico de cáncer de su nieto, que afectaba su tejido muscular, la abuela decidió darle un propósito a su canal de YouTube. Cada video no solo mostraba sus partidas de Minecraft, sino que también buscaba concienciar y motivar a los seguidores a colaborar con la causa.

Así, lo que comenzó como entretenimiento familiar se transformó en una herramienta para recaudar fondos y apoyar directamente el tratamiento de su nieto.

La abuela se hizo experta en Minecraft para ayudar a pagar el tratamiento de cáncer de su nieto. (Foto: Freepik)

Gracias a esta iniciativa, se fue formando una comunidad de personas dispuestas a ayudar de manera concreta.

De esta manera nació GrammaCrackers, el canal que rápidamente captó la atención de miles.

En cada video, la abuela compartía sus aventuras en el mundo pixelado de Minecraft y añadía un enlace a la campaña de GoFundMe destinada a cubrir los gastos médicos de su nieto, Jack.

La respuesta en internet fue increíble. Desde que publiqué la campaña, las donaciones se dispararon”, relató a la cadena Local112.

Artículos relacionados La casa de los famosos Exnovio de Mariana Zapata sorprendió en redes al mostrar su apoyo a Karola en La casa de los famosos

¿Qué impacto tuvo en redes la historia de la abuela que juega Minecraft para salvar a su nieto?

La historia de la octogenaria se volvió viral en cuestión de semanas. Su canal de YouTube acumuló miles de seguidores y millones de reproducciones, lo que le permitió recaudar los fondos necesarios para el tratamiento de su nieto, quien finalmente logró curarse.

Miles de personas se sintieron inspiradas por su valentía y dedicación, convirtiendo a la abuela en un símbolo de amor familiar y demostrando cómo las redes sociales pueden unirse en torno a causas positivas.