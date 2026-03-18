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Beba reapareció con audio viral de Karol G tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia

Beba sorprendió al recrear un audio viral de Karol G, mostrando que su nueva etapa será de empoderamiento tras su eliminación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba recrea audio viral de Karol G.
Beba recrea audio viral de Karol G tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3, (Fotos Canal RCN)

La más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, Beba de la Cruz, reapareció con un audio viral de la cantante colombiana Karol G.

Beba se muestra empoderada.
Beba se muestra empoderada tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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La barranquillera ha estado en recorrido de medios tras su salida de la casa más famosa del país el pasado 15 de marzo.

¿Por qué Beba, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, usó un audio viral de Karol G?

La deportista recreó un audio en el que Karol G dice que se va a poner linda y bien mamacita para cuando la persona que la hace sufrir la vea y se arrepienta.

La creadora de contenido usó el audio en el contexto de que es lo que hará de ahora en adelante luego de su eliminación del programa.

¿Cómo reaccionó Beba a su porcentaje de votación en La casa de los famosos Colombia 3?

Beba también ha aprovechado estos espacios en los medios para confesar que se sintió sorprendida por el resultado de las votaciones ya que creía que tenía un buen apoyo del público.

En sus declaraciones, Beba ha tratado de aclarar las polémicas que surgieron por sus comentarios sobre Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul.

Reconoció que sus palabras fueron sacadas de contexto y pidió disculpas a Johanna, asegurando que nunca quiso generar discordia ni afectar la relación de la pareja. Este gesto muestra una intención de cerrar capítulos y avanzar con más madurez.

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La ausencia de Beba abrió espacio para nuevas tensiones y liderazgos. Eidevin asumió el rol de líder tirano, acompañado por Andrés Altafulla, exparticipante del programa que ha sido clave en las dinámicas de castigos y pruebas.

Los habitantes han tenido que acatar cada orden, bajo la amenaza de sanciones, lo que ha generado un ambiente cargado de presión.

Además, la primera función de cine para todos los concursantes expuso secretos y alianzas, dejando claro que la convivencia se mueve entre la lealtad y la traición.

La historia de Beba fuera de la casa apenas comienza. Su reaparición con un mensaje de empoderamiento y su disposición a aclarar polémicas la muestran decidida a transformar la narrativa que la rodea por su forma de jugar y expresarse.

Beba fue eliminada el 15 de marzo.
Beba fue eliminada el 15 de marzo de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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