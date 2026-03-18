Yaya Muñoz tildó de cringe el beso entre Marilyn Patiño y Renzo en La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Renzo regresaron a La casa de los famosos Colombia en medio de un congelado que, sin duda, dejó fríos a más de uno dentro del reality. La pareja aprovechó el momento para confirmar su relación con un llamativo beso que sigue dando de qué hablar dentro y fuera de la casa. A la conversación se sumó Yaya Muñoz, quien no dudó en calificar la escena como cringe.

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¿Cómo fue el beso de Marilyn Patiño y Renzo dentro de La casa de los famosos Colombia?

El pasado lunes 16 de marzo, la gala estuvo marcada por diversos momentos. Entre ellos, el ingreso de los exparticipantes Marilyn Patiño y Renso, quienes aprovecharon la ocasión para generar revuelo dentro de la competencia.

Marilyn Patiño y Renzo revelan detalles de su relación / (Fotos del Canal RCN)

Durante su paso por la casa, la pareja se dirigió a cada uno de los participantes y, antes de abandonar el recinto por orden de El Jefe, decidieron darse un llamativo beso frente a todos, quienes permanecían congelados.

Tras el momento, ambos explicaron que, luego de salir del reality, coincidieron durante el Carnaval de Barranquilla, donde se dieron cuenta de que tenían una conexión especial y decidieron darse una oportunidad. Esto desató una reacción eufórica entre los participantes cuando finalmente pudieron moverse.

¿Cómo reaccionó Yaya Muñóz al beso de Marilyn Patiño y Renzo en La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse las redes sociales explotaron con comentarios relacionados a este momento, y muchos internautas decidieron acudir a exparticipantes para que opinaran sobre este inesperado momento protagonizado por Marilyn Patiño y Renso, entre ellos Yaya Muñoz, quien durante un en vivo en TikTok se refirió al tema y lo calificó como “cringe”.

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“Yo no sé si ellos están actuando. Yo creo que ellos están actuando, porque yo de verdad no siento como esa conexión de pareja y la verdad ese beso que se dieron ahí, no, no, no, siento que están actuando. A mí me dio cringe"

Lo cierto es que, genuino o no, el beso de Marilyn Patiño y Renzo sigue dando de qué hablar y se mantiene como uno de los momentos más comentados de La casa de los famosos Colombia.