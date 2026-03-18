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Giovanny Ayala le cantó la tabla a Jessi Uribe con frase que da de qué hablar: “deje de chillar”

Giovanny Ayala envió un mensaje a Jessi Uribe en el que le dijo “deje de chillar”, generando reacciones en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Polémica en la música popular: Giovanny Ayala le dice a Jessi Uribe “deje de chillar”
Polémica en la música popular: Giovanny Ayala le dice a Jessi Uribe “deje de chillar”. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala encendió la polémica al enviarle un contundente mensaje a Jessi Uribe, con una frase directa que no pasó desapercibida entre los seguidores del género popular. “Deje de chillar”, dijo el artista, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Por qué Giovanny Ayala le pidió a Jessi Uribe dejar de “chillar”?

En una reciente dinámica, Giovanny Ayala fue consultado sobre lo que opinaba de su colega Jessi Uribe, quien en los últimos años ha logrado alcanzar la fama a nivel nacional e internacional.

¿Qué le dijo Giovanny Ayala a Jessi Uribe? Esta frase tiene a todos comentando
¿Qué le dijo Giovanny Ayala a Jessi Uribe? Esta frase tiene a todos comentando. (Foto Canal RCN).

Sin pensarlo dos veces, el artista mencionó públicamente que tenía un consejo para darle: que dejara a un lado su característico ‘chillido’ al momento de interpretar sus canciones, un sello que lo diferencia de otros artistas, pero que al parecer no sería del agrado de Ayala, al menos no en exceso.

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Por tal razón, el cantante aseguró que Jessi Uribe debería dejar de ser “tan chillón” durante sus shows en vivo o al momento de grabar sus canciones, explicando que el uso excesivo de este recurso podría generar el efecto contrario y llegar a cansar a sus fanáticos.

"Hay que dejar de cantar tan chillón. Deje de chillar tanto cantando, que muchos… es menos, pero es un excelente artista", expresó Ayala.

De esta manera, las declaraciones de Giovanny Ayala no pasaron desapercibidas y desataron todo tipo de reacciones entre los seguidores del género popular, quienes se dividieron entre quienes respaldan su opinión y quienes defienden el estilo único de Jessi Uribe.

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¿Cómo reaccionó Jessi Uribe ante el consejo de Giovanny Ayala?

El video se volvió tan viral que llegó a ojos del propio Jessi Uribe, quien lejos de ignorarlo decidió reaccionar de manera pública por medio de la casilla de comentarios de la publicación original. Aunque el artista no mencionó palabras, dejó entrever por medio de diversos emojis que le causaron gracia las palabras de Giovanny hacia su estilo de canto.

Con esto, el artista terminó sumándose a la conversación que generó el video, manteniendo el tema en tendencia y dando de qué hablar entre los seguidores de ambos cantantes.

Jessi Uribe en el ojo del huracán tras consejo directo de Giovanny Ayala: “deje de chillar”
Jessi Uribe en el ojo del huracán tras consejo directo de Giovanny Ayala: “deje de chillar”. (Foto Canal RCN).
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