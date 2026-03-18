Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama”

La creadora de contenido Luisa Castro compartió recientemente una reflexión en sus redes sociales sobre la forma en que, según su experiencia, las mujeres suelen criticarse entre sí, en contraste con el apoyo que percibe entre los hombres.

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Sus declaraciones se dieron en medio de la polémica generada por comentarios de Yina Calderón, quien se refirió públicamente a su relación con el streamer Westcol.

¿Qué dijo Luisa Castro sobre las mujeres?

A través de sus historias, Luisa expresó que no logra entender por qué, desde su perspectiva, los hombres tienden a apoyarse más entre ellos, mientras que entre mujeres es más común ver críticas.

En su mensaje, señaló que ha notado cómo los hombres suelen respaldarse incluso en situaciones cuestionables, mientras que entre mujeres ocurre lo contrario.

En medio de su reflexión, la influencer expresó de forma directa:

“no entiendo por qué los hombres son tan unidos, tan equipo y las mujeres somos tan enemigas entre nosotras mismas”, cuestionando esa dinámica.

Luisa Castro habla sobre las críticas entre mujeres y su mensaje se viraliza. (Foto Freepik)

También comentó que, en muchas ocasiones, las críticas entre mujeres se enfocan en aspectos personales como la apariencia, la forma de vestir o de actuar. Según explicó, este tipo de comportamientos terminan reforzando los mismos juicios que muchas dicen rechazar.

Luisa agregó que, aunque hay mujeres que apoyan y entienden las situaciones de otras, también ha vivido experiencias en las que las críticas provienen principalmente de otras mujeres. En ese sentido, señaló que ha optado por mantener una postura prudente frente a los comentarios públicos sobre su vida personal.

Además, indicó que en ocasiones guardar silencio puede hacer que solo se escuche la versión negativa de los hechos, lo que termina generando más señalamientos. Aun así, aseguró que prefiere no entrar en confrontaciones y manejar este tipo de situaciones con discreción.

¿Qué dijo Yina Calderón de Luisa Castro?

Las declaraciones de Luisa surgieron después de que Yina Calderón hiciera comentarios sobre su relación con Westcol.

Calderón se refirió al tema en tono irónico, cuestionando el vínculo entre ambos y haciendo comentarios sobre la vida personal de la influencer. En sus declaraciones, insinuó aspectos sobre la orientación s3xual de Luisa y mencionó relaciones pasadas, lo que generó reacciones en redes sociales.

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Además, Yina también hizo referencia a la rapera Nath, expareja de Luisa, sugiriendo que su presencia podría afectar la relación actual con Westcol.

Sus comentarios generaron conversación entre los usuarios, reavivando el debate sobre la vida privada de los involucrados y el tipo de contenido que se comparte en medios y redes sociales.