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¿Karol G salió del clóset? Su equipo responde a los rumores virales

Rumores sobre Karol G surgieron en redes tras una publicación de una cuenta parodia que generó confusión entre usuarios.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Karol G salió del clóset? Lo que dijo su equipo tras la polémica en redes
¿Karol G salió del clóset? Lo que dijo su equipo tras la polémica en redes. (Foto Freepik) (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP)

En redes sociales comenzaron a circular rumores sobre la supuesta orientación s3xual de la cantante colombiana Karol G, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Rumores sobre Karol G desatan polémica y su equipo interviene para aclarar
Rumores sobre Karol G desatan polémica y su equipo interviene para aclarar (Foto Neilson Barnard / AFP)

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¿Quién comenzó los rumores de Karol G?

Los rumores se originaron a partir de una cuenta parodia en la red social X, que publicó que la artista habría revelado a Billboard que era bis3xual. Esta afirmación comenzó a difundirse rápidamente, generando confusión entre los usuarios.

Ante la viralización del contenido, una página oficial relacionada con la cantante se comunicó con la cuenta para solicitar que no se difundiera información falsa.

Como respuesta, la cuenta de parodia publicó un mensaje de disculpa en el que reconoció que cruzó un límite al abordar temas personales y sensibles como la s3xualidad.

En ese mismo pronunciamiento, aclararon que su perfil tiene un enfoque recreativo y satírico, por lo que sus publicaciones no deben interpretarse como hechos reales. También afirmaron de forma explícita que la información sobre la supuesta bis3xualidad de la artista es falsa.

“Reconocemos que hemos cruzado la línea del respeto al abordar temas personales y sensibles relacionados con la sexualidad de la artista [...] Nuestras publicaciones tienen un carácter recreativo o satírico, por lo que no deben ser interpretadas como hechos reales. En este sentido, aclaramos que las especulaciones sobre la bisexualidad de Carolina son totalmente falsas”, escribieron

Además, hicieron un llamado a los medios de comunicación y a otras páginas en redes sociales para que verifiquen la información antes de replicarla. Señalaron que las cuentas de fans o de contenido satírico no deben considerarse fuentes periodísticas, ya que esto puede contribuir a la desinformación.

“Hacemos un llamado a los medios de comunicación y a las páginas de noticias: les pedimos encarecidamente que verifiquen el origen y la veracidad de la información antes de replicarla. Un "acervo" (fan account) no es una fuente periodística, y difundir contenidos sin previa confirmación solo fomenta la desinformación”, expresaron.

Finalmente, ofrecieron disculpas tanto a los seguidores como al equipo de la cantante por lo ocurrido.

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¿Qué dijo el equipo de Karol G sobre las especulaciones?

El equipo de la artista, conocido como Bichota Records, también intervino en la situación. Según se conoció, se comunicaron de manera privada con la cuenta responsable de la publicación para aclarar que la información difundida no era cierta.

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En el mensaje, el equipo indicó que, aunque tenían conocimiento de que se trataba de una cuenta de humor, consideraban inapropiado compartir ese tipo de contenido, especialmente cuando involucra aspectos personales. Por esta razón, solicitaron que se realizara una retractación pública para evitar que la desinformación continuara circulando.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado directamente sobre el tema. Sin embargo, la aclaración por parte de su equipo y de la cuenta que originó el rumor ha servido para desmentir la información y frenar su difusión.

Cuenta parodia desata rumores sobre Karol G y luego se retracta
Cuenta parodia desata rumores sobre Karol G y luego se retracta. (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP)
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