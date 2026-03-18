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Aida Victoria reveló la difícil etapa que vivió con su expareja: “Terminé en urgencias tres veces”

Aida Victoria Merlano habló de la difícil etapa que vivió con su expareja durante su embarazo y tras el nacimiento de su hijo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Aida Victoria Merlano reveló la difícil etapa que vivió con su expareja: “Sentí mucho miedo”
Aida Victoria Merlano reveló la difícil etapa que vivió con su expareja: “Sentí mucho miedo” (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano compartió detalles de uno de los momentos más complejos de su vida durante una entrevista con Tatiana Franko.

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En la conversación, habló sobre su relación pasada y las situaciones que enfrentó, especialmente durante su embarazo.

En medio de la entrevista, la periodista le preguntó a cuál versión de sí misma le tenía más compasión. Aida respondió que a su “yo embarazada”, explicando que atravesó una etapa especialmente difícil en ese momento.

¿Por qué Aida Victoria le tiene compasión a su yo embarazada?

Aida explicó que durante su embarazo vivió situaciones complejas que la marcaron emocionalmente. Contó que decidió separarse de su pareja apenas tres días después del nacimiento de su bebé, lo que convirtió ese periodo en uno de los más retadores de su vida.

Además, reveló que durante esa etapa terminó en urgencias, ya que, según explicó, se guardaba muchas emociones. Aida señaló que evitaba llorar porque su expareja le decía que hacerlo podía afectar al bebé, lo que la llevó a contener lo que sentía hasta que su salud se vio afectada.

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Según relató, al inicio de la relación estaba convencida de haber encontrado a la persona indicada y por eso compartía públicamente los momentos positivos. Sin embargo, con el tiempo la situación cambió y prefirió dejar de mostrar esa parte de su vida en redes sociales.

También señaló que evitó hablar públicamente sobre la ruptura porque no lo consideraba una prioridad en ese momento. Mientras tanto, su expareja sí decidió dar su versión, lo que la llevó a aclarar que, aunque no le gusta exponer a otros, considera que tiene derecho a responder cuando se habla de ella.

Aida Victoria Merlano cuenta lo que vivió con su expareja durante el embarazo
Aida Victoria Merlano cuenta lo que vivió con su expareja durante el embarazo. (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

¿Qué comentó Aida Victoria sobre su expareja?

Durante la entrevista, Aida reveló que vivió situaciones que afectaron su bienestar emocional y su estabilidad económica. Explicó que, en distintos momentos, su expareja le hacía solicitudes de dinero incluso cuando ella atravesaba dificultades financieras, incluyendo el periodo cercano al nacimiento de su hijo.

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La empresaria relató que estas situaciones generaron presión constante, especialmente porque ella quería enfocarse en su embarazo y en su bebé, mientras que su expareja insistía en temas relacionados con el futuro económico y la construcción de patrimonio, haciéndola cuestionarse de su realidad y sembrar dudas en ella.

Además, contó que con el tiempo empezó a cuestionar lo que estaba viviendo, especialmente después de un episodio en el que, según relató, la situación escaló a un punto en el que decidió acudir a instancias legales tras casi ser agr3dida.

Aida comentó que en la evaluación psicológica descubrió que fue víctim4 de vi0lencia psicológica y económica, lo que fue un shock para ella, ya que muchas veces se asocia vi0lencia con agr3sión, pero no con otros aspectos como los que sufrió ella.

Hasta ahora, sus declaraciones han generado conversación en redes sociales, donde usuarios han reaccionado a su testimonio y han escrito mensajes de apoyo por la situación que vivió.

Aida Victoria Merlano revela difícil etapa en su relación durante el embarazo
Aida Victoria Merlano revela difícil etapa en su relación y cómo terminó en urgencias. (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)
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