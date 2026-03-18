Yeferson Cossio decidió no regresar a Colombia tras dolorosa pérdida familiar

El pasado martes 17 de marzo Yeferson Cossio compartió la lamentable noticia del fallecimiento de su perrita Yackie, a quien celebró sus 13 años de vida hace menos de 20 días. Pese a la dolorosa pérdida, el creador de contenido decidió no regresar a Colombia y continuar celebrando el cumpleaños de su hermana en el exterior.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

¿Qué se sabe sobre la muerte de Yackie, la perrita de Yeferson Cossio?

Durante la tarde del pasado martes, Cossio compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una serie de videos en los que reveló que su perrita Yackie había tenido una recaída de salud durante la noche y que tras ser llevada al veterinario se percataron de que el cáncer había vuelto y que, además, había hecho metástasis en todo su estómago.

Yeferson Cossio comparte recuerdo que rompe el corazón tras la muerte de su perrita. (Foto Canal RCN | Freepik).

En medio del lamentable anuncio el creador de contenido recordó la emotiva escena que vivió días atrás con su perrita en su cumpleaños en donde manifestó que presentía que ese sería el último que compartirían juntos, pues ya estaba muy viejita y en cualquier momento podría morir.

"Yo me puse a llorar, porque yo sabía que iba a ser el último año... pero porque estaba viejita, yo no sabía que estaba enferma. Resulta que tenía cáncer hace mucho tiempo, solo que no había forma de saber, ella era muy fuerte y nunca hubo señales de dolor", relató.

¿Yeferson Cossio no regresará a Colombia tras la muerte de su perrita Yackie?

Durante la mañana de este miércoles, Yeferson Cossio compartió nuevos videos en sus redes sociales sobre su estadía en un paradisíaco lugar, al que viajó días atrás junto a sus hermanas, su cuñado y su novia, Carolina Gómez, antes de la lamentable pérdida de su mascota.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio de luto: falleció importante miembro de su familia durante viaje al exterior

Contrario a lo que muchos esperaban, el creador de contenido decidió permanecer en el lugar para celebrar el cumpleaños de su hermana Gisela, en lugar de regresar a Colombia para despedirse de Yackie, como mostró en sus recientes historias en Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores.

Por ahora, Yeferson Cossio seguirá disfrutando de su viaje antes de regresar a Colombia, mientras sus seguidores continúan atentos a cada actualización sobre su vida y la despedida de su querida Yackie.