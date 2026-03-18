Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, reaparece en redes con curioso mensaje, ¿qué dijo?

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

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¿Qué dijo Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, tras su ausencia en redes?

La creadora de contenido quien había estado alejada de sus redes sociales durante los últimos días generó inquietud entre sus miles de seguidores por un curioso mensaje que compartió.

Como se conoce, Sheila Gándara es influencer y suele compartir contenido de manera constante. Sin embargo, desde hace días no había compartido nada, lo que llevó a que algunos usuarios notaran su ausencia en redes sociales.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, la esposa de Juanda Caribe compartió un mensaje acompañado de una imagen suya.

Sheila Gándara sorprende al reaparecer en redes y deja mensaje tras polémica de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

“Buen día, he estado un poquito ausente, pero ya volví, gracias por su paciencia, por sus mensajes tan lindos y por seguir aquí conmigo… los quiero mucho”, escribió.

Como era de esperarse el mensaje generó reacciones entre sus seguidores, quienes habían estado atentos a sus publicaciones en medio de los rumores de su relación con el participantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué ha pasado alrededor de Juanda Caribe y su esposa Sheila Gándara?

La reaparición de Sheila también se da en un contexto en el que algunos internautas han estado pendientes de los contenidos relacionados con La casa de los famosos Colombia.

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En redes sociales han circulado comentarios sobre supuestos chats en los que estaría involucrado Juanda Caribe con otras mujeres.

Hasta el momento, Sheila Gándara no ha compartido públicamente su postura frente a estas versiones, ni ha confirmado o desmentido información relacionada con su pareja.

Sheila Gándara sorprende al reaparecer en redes y deja mensaje tras polémica de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Tampoco ha realizado publicaciones recientes en apoyo directo a Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos, como sí lo han hecho otras parejas de participantes.

Una de las últimas publicaciones que compartió fue con motivo de una celebración familiar, en la que mostró el cumplemeses de su pequeña hija.

Y en esta ocasión, Sheika mencionó a Juanda Caribe como el padre de la bebé, en una publicación que también fue comentada por sus seguidores.