Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Las exparejas se dijeron las verdades mediante rimas en La casa de los famosos Colombia 3

El freestyle se convirtió en escenario de reproches y verdades entre Mariana, Eidevin, Yuli y Alejandro en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Las exparejas de La casa de los famosos Colombia 3 se enfrentan rimando.
Las exparejas de La casa de los famosos Colombia 3 se enfrentan rimando. (Foto Canal RCN)

Las exparejas de La casa de los famosos Colombia 3, Mariana Zapata y Eidevin y Yuli Ruiz con Alejandro Estrada, aprovecharon una actividad de freestyle para decirse las verdades.

Mariana Zapata y Eidevin se dejaron las cosas claras.
Mariana Zapata y Eidevin se dejaron las cosas claras mediante rimas en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué se dijeron las exparejas de La casa de los famosos Colombia 3 en la actividad de freestyle?

Luego de terminar sus respectivas relaciones sentimentales, las dos parejas se tomaron muy en serio la dinámica y se dijeron de todo mediante rimas y barras.

El ambiente estaba bastante tenso después de la función de cine, pues las exparejas del programa pudieron confirmar y aclarar muchas dudas sobre sus sentimientos.

Estas imágenes y situaciones le dieron un cierre definitivo a estos romances que ya venían en decadencia.

Artículos relacionados

Mariana no dudó en reclamarle a Eidevin por enviarla al calabozo con su poder de líder y le dejó claro que no habrá absolutamente nada entre los dos luego de lo que vio en el cine.

El costeño le respondió que se dejó llevar de los comentarios externos y que se fijó más en la apariencia que en los sentimientos y que ella ya no le inspira nada.

¿Cómo fueron las rimas de Yuli Ruiz contra Alejandro Estrada en la actividad de freestyle en La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Yuli le rimó a Alejandro que mostró su verdadera personalidad y forma de ser cuando las cosas se pusieron mal entre los dos.

Además, le tiró una dura indirecta sobre su aspecto físico luego de que él dijera que Yuli era linda del cuello para abajo. La actividad causó furor en los demás habitantes que celebraban con entusiasmo cada buena rima que hacían sus compañeros.

El freestyle no solo fue un ejercicio creativo, también funcionó como un espacio de liberación emocional. Las exparejas aprovecharon la oportunidad para cerrar capítulos.

Artículos relacionados

La casa más famosa del país sigue siendo escenario de momentos inesperados, donde las emociones personales se entrelazan con las estrategias de juego.

Por otra parte, Eidevin tiene que usar hoy el poder de la división territorial, lo que significa que deberá modificar los integrantes de cada cuarto.

Esta decisión llega en un momento clave, pues las tensiones entre exparejas y los roces acumulados podrían intensificarse con los cambios de convivencia.

Yuli arremetió contra Alejandro Estrada en la actividad de freestyle.
Yuli arremetió contra Alejandro Estrada en la actividad de freestyle en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sheila Gándara reaparece con curioso mensaje y aviva conversación sobre Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, reaparece en redes con curioso mensaje, ¿qué dijo?

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, reaparece en redes sociales con curioso mensaje.

Alejandro Estrada no pudo contener las lágrimas por el beso de Yuli Ruiz y Altafulla. Alejandro Estrada

Así fue la desgarradora reacción de Alejandro Estrada al beso entre Yuli Ruiz y Altafulla; ¿lloró?

Alejandro Estrada mostró su tristeza y desencanto tras el beso de Yuli Ruiz y Altafulla en La casa de los famosos Colombia 3.

Beba reacciona al beso de Yuli Ruiz y Andrés Altafulla y genera opiniones divididas La casa de los famosos

Beba lanza contundente comentario tras beso de Yuli y Altafulla y divide opiniones, ¿qué dijo?

Beba reaccionó al beso entre Yuli y Altafulla en La casa de los famosos y desató opiniones divididas tras su comentario.

Lo más superlike

Polémica en la música popular: Giovanny Ayala le dice a Jessi Uribe “deje de chillar” Jessi Uribe

Giovanny Ayala le cantó la tabla a Jessi Uribe con frase que da de qué hablar: “deje de chillar”

Giovanny Ayala envió un mensaje a Jessi Uribe en el que le dijo “deje de chillar”, generando reacciones en redes sociales.

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama” Influencers

Luisa Castro rompe el silencio y asegura que no habla “porque es una dama”

Estos alimentos evitan contraer el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué ayudan para la salud? Salud y Belleza

Estos alimentos ayudan a prevenir el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué son buenos para la salud?

¿Jessi Uribe se consiedera un papá celoso? Jessi Uribe

¿Jessi Uribe se considera un papá celoso?, su confesión causó revuelo en redes

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?