Las exparejas se dijeron las verdades mediante rimas en La casa de los famosos Colombia 3

Las exparejas de La casa de los famosos Colombia 3, Mariana Zapata y Eidevin y Yuli Ruiz con Alejandro Estrada, aprovecharon una actividad de freestyle para decirse las verdades.

Mariana Zapata y Eidevin se dejaron las cosas claras mediante rimas en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué se dijeron las exparejas de La casa de los famosos Colombia 3 en la actividad de freestyle?

Luego de terminar sus respectivas relaciones sentimentales, las dos parejas se tomaron muy en serio la dinámica y se dijeron de todo mediante rimas y barras.

El ambiente estaba bastante tenso después de la función de cine, pues las exparejas del programa pudieron confirmar y aclarar muchas dudas sobre sus sentimientos.

Estas imágenes y situaciones le dieron un cierre definitivo a estos romances que ya venían en decadencia.

Mariana no dudó en reclamarle a Eidevin por enviarla al calabozo con su poder de líder y le dejó claro que no habrá absolutamente nada entre los dos luego de lo que vio en el cine.

El costeño le respondió que se dejó llevar de los comentarios externos y que se fijó más en la apariencia que en los sentimientos y que ella ya no le inspira nada.

¿Cómo fueron las rimas de Yuli Ruiz contra Alejandro Estrada en la actividad de freestyle en La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Yuli le rimó a Alejandro que mostró su verdadera personalidad y forma de ser cuando las cosas se pusieron mal entre los dos.

Además, le tiró una dura indirecta sobre su aspecto físico luego de que él dijera que Yuli era linda del cuello para abajo. La actividad causó furor en los demás habitantes que celebraban con entusiasmo cada buena rima que hacían sus compañeros.

El freestyle no solo fue un ejercicio creativo, también funcionó como un espacio de liberación emocional. Las exparejas aprovecharon la oportunidad para cerrar capítulos.

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La casa más famosa del país sigue siendo escenario de momentos inesperados, donde las emociones personales se entrelazan con las estrategias de juego.

Por otra parte, Eidevin tiene que usar hoy el poder de la división territorial, lo que significa que deberá modificar los integrantes de cada cuarto.

Esta decisión llega en un momento clave, pues las tensiones entre exparejas y los roces acumulados podrían intensificarse con los cambios de convivencia.