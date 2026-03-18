La Segura muestra el primer regalo de cumpleaños de Lucca y la reacción de bebé conmueve | VIDEO

La Segura emocionó a sus millones de seguidores al mostrar en sus redes sociales uno de los primeros regalos de cumpleaños de su pequeño Lucca, quien está próximo a cumplir un año de vida.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

¿Qué mostró La Segura sobre el regalo de su hijo Lucca?

La influencer, quien suele compartir su día a día con sus seguidores, mostró un momento que llamó la atención por la reacción de su pequeño.

A través de Instagram donde suma más de 10 millones de seguidores, la creadora de contenido caleña compartió un video en el que aparece destapando una caja que llegó a su casa.

En el video mostró que se trataba de uno de los primeros regalos que le está dando a su hijo con motivo de su primer cumpleaños. La influencer aparece junto al pequeño mientras abre el paquete.

Al descubrir el contenido, se observa un triciclo verde con forma de dinosaurio, el cual fue utilizado de inmediato por el niño.

La Segura revela el primer regalo de Lucca en su primer cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes se aprecia que Lucca se sube al juguete y reacciona con gran emoción mientras registran el emotivo momento.

Además del triciclo, La Segura mostró otros artículos que hacen parte de los preparativos para esta etapa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba lanza contundente comentario tras beso de Yuli y Altafulla y divide opiniones, ¿qué dijo?

Entre ellos, enseñó un tapete de agua con chorros, así como zapatos de piscina y otros elementos que compartió con sus seguidores durante la grabación.

¿Qué se sabe del cumpleaños de Lucca, hijo de La Segura?

Como se ha conocido a través de sus publicaciones, el pequeño está próximo a cumplir su primer año el 12 de abril.

Desde su nacimiento, ha sido parte constante del contenido que comparte la influencer, apareciendo en varios de los videos e imágenes que publica en sus redes sociales.

La Segura revela el primer regalo de Lucca en su primer cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

Tras la publicación del video, usuarios reaccionaron en los comentarios al ver al niño interactuar con los regalos. Algunos elogiaron la belleza del pequeño mientras otros destacaron el parecido con su madre en cuanto a su personalidad espontanea.

Y es que, como ha compartido en varias ocasiones, La Segura ha mencionado que este primer cumpleaños del pequeño será especial, por lo que desde ya mantiene a sus millones de seguidores expectantes por lo que será la primera celebración de Lucca.