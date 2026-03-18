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Jhonny Rivera sorprende al mostrar su luna de miel rodeados de familiares, así reaccionó Jenny López

Jhonny Rivera mostró que su luna de miel con Jenny López se convirtió en un viaje con varios familiares.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhonny Rivera y Jenny Lopez en su luna de miel con su familia
Jhonny Rivera revela luna de miel con familiares y la reacción de Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Jhonny Rivera compartió un curioso video en sus redes sociales sobre lo que ha sido su luna de miel con su esposa Jenny López, la publicación llamó la atención de sus seguidores por la forma en la que mostraron parte de su viaje.

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¿Qué mostró Jhonny Rivera en su video desde Venecia?

En el video, el cantante de música popular aparece con una maleta mientras Jenny comenta que se encuentran en Venecia, Italia.

En medio de la escena, Jhonny menciona que por fin están solos, dando paso a lo que parecía ser un momento de pareja durante su recorrido por Europa.

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A medida que avanza el video, comienzan a aparecer otros familiares. Primero, se ven los padres de Jenny, quienes mencionan que los suegros no se pueden quedar por fuera. Luego, aparece la hermana de Jhonny y otra persona que también entra en cámara.

Jhonny Rivera y Jenny Lopez en su luna de miel con su familia
Jhonny Rivera revela luna de miel con familiares y la reacción de Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, el padrino interviene y explica que no podía viajar solo, por lo que también está presente su esposa.

Finalmente, se suma la mamá de Jhonny, quien comenta que no podía perderse el paseo.

Durante estos momentos, Jenny hace un gesto de aparente tristeza, pero segundos después reacciona con risa, dejando ver que se trataba de un video con tono de humor.

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Al final, todos los presentes coinciden en que se trata de una “luna de miel en familia”, con la que cierran la grabación que fue compartida en redes sociales de Jhonny Rivera.

¿Qué se sabe de la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Como se ha conocido, la pareja se unió en matrimonio hace casi un mes, evento que estuvo en medio de la conversación en redes sociales tras conocerse varios detalles de la celebración.

Jhonny Rivera y Jenny Lopez en su luna de miel con su familia
Jhonny Rivera revela luna de miel con familiares y la reacción de Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Desde entonces, la pareja ha compartido algunos momentos de su viaje por Europa. En sus publicaciones, han mostrado parte de las actividades que han realizado y algunos de los países que han visitado.

Además, también revelaron que, durante esta etapa, no han estado completamente solos, como se evidenció están con varios familiares, además, que han combinado su luna de miel con compromisos laborales en el continente europeo.

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