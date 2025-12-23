¡Luto en los videojuegos! Falleció uno de los creadores de Call of Duty en un accidente de tránsito

En las últimas horas, la industria de los videojuegos se viste de luto tras confirmarse la muerte de uno de los creadores de Call of Duty, quien enfrentó un grave accidente de tránsito.

Por el momento, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes se han generado múltiples mensajes a través de las diferentes plataformas digitales tras el desafortunado incidente.

¿Quién fue y cómo falleció uno de los creadores de Call of Duty?

El nombre de Vince Zampella, uno de los cocreadores de Call of Duty, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras confirmarse su muerte el pasado 21 de diciembre.



La noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial por parte de la cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, de Call of Duty, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Millones de nosotros nos hemos sentido inspirados por la obra de Vince Zampella. Su legado perdura. Desde todos nuestros equipos de Call of Duty y Activision, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Vince por su trágico fallecimiento”, dice el comunicado.

Así confrimó Call of Duty el fallecimiento de Vince Zampella. | Foto: Freepik

Según lo han revelado medios internacionales como TMZ y People, se evidencia que la causa del fallecimiento de Vince Zampella se presentó por un accidente de tránsito mientras que conducía su Ferrari en horas de la madrugada el pasado 21 de diciembre y chocó con una barra de concreto al salir de la carretera.

Por el momento, varios seguidores de Vince lo han recordado con cariño, en especial por deja un importante legado en el mundo de los videojuegos.

¿Por qué Vince Zampella fue uno de los grandes referentes de Call of Dutty?

Cabe destacar que Vince se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en dejar un importante legado en uno de los videojuegos más destacados del mundo, el cual es Call of Duty, pues fue uno de los arquitectos más influyentes.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Vince Zampella? | Foto: Freepik

Así también, Vince demostró que era uno de los desarrolladores más importantes de la plataforma, demostrando su gran talento para innovar dentro del videojuego y, también, por demostrar su gusto por los automóviles, tal como lo demostraba en sus redes sociales.