Gisela, hermana de Yeferson Cossio se pronunció por su reciente intervención del corazón: esto dijo

En las últimas horas, varios internautas se han preocupado por el complicado estado de salud por el que está atravesando el creador de contenido, Yeferson Cossio, quien tuvo que ser intervenido por urgencia.

Por esta razón, la novia y las hermanas de Yeferson se han pronunciado en redes sociales tras el complicado estado de salud que tiene en estos momentos, causando inquietud por parte de sus seguidores.

¿Qué dijo Gisela, hermana de Yeferson Cossio por su estado de salud?

Recientemente, la hermana menor de Yeferson Cossio, Gisela, se pronunció en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores acerca del complicado estado de salud por el que está atravesando su hermano.

En sus historias, reposteó la fotografía del antioqueño, quien está con Cintia, Carolina Gómez y Gisela, quien expresó las siguientes palabras:

“Todo va a salir superbién, tú estás para grandes cosas. Diosito, te ama mucho”, agregó la hermana menor de Yeferson.

En la fotografía, se evidencia que el influenciador no está atravesando por un buen momento de salud. Sin embargo, sus hermanas y su pareja le han transmitido su incondicional apoyo en estos momentos a vísperas navideñas.

¿Cuál es la razón por la que Yeferson Cossio fue remitido a urgencias?

Es clave mencionar que Yeferson Cossio se ha posicionado como uno de los creadores de contenido con gran influencia en el país al contarle a su público varios acontecimientos de su vida personal, viajes y polémicos comentarios.

Además, Yeferson compartió recientemente mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 12 millones de seguidores, que tuvo que ser remitido con urgencia a un centro médico por la siguiente razón:

“Llevo 2 días en el hospital, tengo fallas en el corazón. Ya voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones”, señaló.

Por el momento, se ha reflejado, según lo que dijo su novia Carolina Gómez en sus redes sociales, que Yeferson sufría altos niveles de estrés y, tampoco, dormía lo suficiente. Así también, por algunos excesos que tenía al ir de fiesta en algunas ocasiones.