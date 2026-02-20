Maiker se fue contra Nicolás Arrieta tras su eliminación y tomó una decisión clave

La gala del pasado jueves 19 de febrero de La casa de los famosos Colombia no solo estuvo marcada por la prueba de robo de salvación que dejó a Juanse Laverde como ganador, sino por la eliminación de Maiker Smith, quien fue elegido por el público como el mueble de la temporada. Tras su salida, el influenciador tuvo que tomar una importante decisión y se fue contra Nicolás Arrieta.

¿Cuál fue la decisión que Maiker Smith tomó contra Nicolás Arrieta tras su eliminación de La casa de los famosos?

Tras ‘abordar’ el camión de la mudanza de La casa de los famosos Colombia por orden de El Jefe, Maiker Smith llegó al set de Carla Giraldo en donde se encontró con un panorama aún más inespeado, pues tras ser eliminado por mueble, el influenciador tuvo que tomar una importante decisión: elegir a qué participante, que ya estaba en placa, poner un candado.

Maiker Smith, eliminado de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Vale la pena recordar que esta jugada no permite que dicha persona pueda ser salvada ni por votos previos para salvar al participante favorito de la audiencia, ni por poder de salvación, por lo que es enviada directamente a gala de eliminación en donde solo los colombianos podrán protegerlo, o eliminarlo.

De esta manera, tras conocer esta responsabilidad como última jugada dentro de la competencia, Maiker decidió que Nicolás Arrieta, quien se encontraba en Placa por sanción tras el congelado de su novia, debía tener dicho candado.

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta a la decisión de Maiker Smith tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Una vez Maiker tomó la decisión de dejar con candado a Nicolás Arrieta en la pantalla del televisor principal de La casa de los famosos Colombia salió su fotografía con dicho elemento. Al verlo, el creador de contenido no pudo evitar celebrar y reírse ante las cámaras mencionando lo mucho que amaba al reciente eliminado.

“Bien Maiker. Maiker lo sabía (envió un beso) te amo, esa es, ese es mi Maiker, tú sí le sabes. La gente está loca en la casa, me encanta. Maiker ya me había dicho”, manifestó Nicolás.

Así mismo, Maiker explicó que su decisión no había sido tomada a la ligera, sino que se trataba de un previo acuerdo que había realizado con Arrieta tras la reciente gala de eliminación en la que él entró de último a La casa de los famosos Colombia.

“La eliminación pasada que me respiró en la nuca, nosotros habíamos hablado, porque vimos que somos pesaditos juntos, entonces era como de: Hey! Si vos te vas me dejas nominado, si yo me voy te dejo nominado”, explicó Maiker.