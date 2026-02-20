Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela QM rompió el silencio tras rumores de infidelidad de Blessd: esto dijo en un live

Manuela QM se pronunció en un live luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad de Blessd.

Manuela QM habló en vivo tras rumores de infidelidad de Blessd
Los nombres de Manuela QM y Blessd continúa siendo tendencia en las redes sociales tras fuertes rumores de infidelidad por parte del artista, poco después de que ambos anunciaran que estaba esperando a su primer hijo juntos.

¿Qué dijo Manuela QM tras rumores de infidelidad de Blessd?

Luego de varios días de que salieran a la luz supuestas pruebas de una infidelidad por parte del cantante urbano Blessd, Manuela QM dio señales de distanciamiento con el artista. La influenciadora no solo editó uno de sus comentarios en la publicación donde anunció su embarazo, en el que lo calificaba como el amor de su vida, sino que también dejó de seguirlo en redes sociales.

Indirecta de Manuela QM a Blessd desata reacciones en redes
Manuela QM rompe el silencio con indirecta para Blessd. (Foto: Freepik)

Desde entonces, Manuela QM ha retomado poco a poco sus redes para compartir contenido de su día a día. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en las últimas horas volvió a hacer lives en TikTok y cerró el más reciente con una frase que dejó a muchos aún más confundidos.

La creadora de contenido aseguró que esperaba poder hablar pronto cuando todo estuviera más calmado: “Nos vemos pronto en un próximo live cuando todo esté más calmado y podamos conversar de amigas a amigas”.

Lo cierto es que, por ahora, ni Manuela QM ni Blessd se han referido directamente a los rumores, pero sus movimientos en redes siguen dando de qué hablar.

¿Cómo fue el anuncio del embarazo de Manuela QM antes de la polémica con Blessd?

Recordemos que la pareja se mostró muy emocionada en redes sociales al anunciar el pasado 19 de enero que estaban esperando a su primer hijo juntos.

La publicación realizada a través de sus cuentas oficial de Instagram, en donde acumulan una gran cantidad de seguidores, mostraba a la pareja abrazada mientras el artista estaba de espalda y Manuela QM sostenía en sus manos una de sus ecografías.

Sin embargo, la noticia que en un principio emocionó a todos sus fanáticos rápidamente se vio opacada con los rumores de infidelidad por parte del artista.

Manuela QM rompe el silencio con indirecta para Blessd.
Manuela QM lanza fuerte indirecta a Blessd en medio del escándalo. (AFP/ Rodrigo Varela)
