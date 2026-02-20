Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe sorprende en redes al presumir 'su mayor éxito' tras salir de La casa de los famosos

Sara Uribe llamó la atención de sus fans al revelar cuál ha sido su mayor éxito en la vida. Su mensaje enterneció en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Uribe sorprende en redes al presumir 'su mayor éxito' tras salir de La casa de los famosos
Sara Uribe habla de su éxito tras La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tras su reciente paso por La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por una publicación en la que habló de lo que considera su mayor logro.

¿Cómo fue la participación de Sara Uribe en La casa de los famosos?

Sara Uribe hizo parte de La casa de los famosos Colombia y fue eliminada en una jornada de doble eliminación que se dio por una dinámica de juego en parejas. Durante esa etapa del programa salió del reality junto a la actriz Marilyn Patiño.

¿Cómo fue la participación de Sara Uribe en La casa de los famosos?
Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Su eliminación se dio en medio de una mecánica que modificó las reglas habituales del reality. Tras abandonar la competencia, Sara expresó que se sentía feliz y tranquila.

Según dijo, en los últimos días dentro de la casa sentía que se estaba autosaboteando y que extrañaba su libertad, así como el tiempo con su hijo.

¿Cuáles son los proyectos de Sara Uribe tras el reality?

Después de su salida del programa, los intenautas destacan que Sara Uribe ha enfocado su atención en su faceta como empresaria y creadora de contenido digital.

En varios momentos, la actriz ha afirmado que uno de sus proyectos principales es continuar trabajando en su marca enfocada en el cuidado personal. La empresaria ha destacado su intención de continuar con este emprendimiento y fortalecerlo.

¿Cuáles son los proyectos de Sara Uribe tras el reality?
Sara Uribe revela detalles de sus proyectos personales / (Foto del Canal RCN)

En redes sociales continúa activa como influencer, donde comparte rutinas, reflexiones y colaboraciones con distintas marcas. Además, ha manifestado su interés en retomar proyectos en televisión, especialmente en presentación, luego del impulso mediático que le dio su paso por el reality.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su éxito?

A través de sus redes sociales, Sara Uribe compartió un video en el que aparece junto a su hijo Jacobo, fruto de su relación con el futbolista Freddy Guarín.

En la publicación se observa un momento cotidiano en el que Sara acaricia a su hijo mientras comparten tiempo juntos. Junto al video escribió:

Mi mayor éxito no tiene premio, ni alfombra roja, tiene 7 años y me dice mamá.

En varias ocasiones, Sara ha señalado que Jacobo es una de sus principales motivaciones y que su prioridad es que él esté bien. Tras el mensaje, internautas comentaron que este tipo de publicaciones muestran una etapa enfocada en la familia.

