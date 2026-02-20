Karina García junto a su novio Kris R y Altafulla en Premios lo Nuestro: ¿se reencontraron?

En la noche del jueves 19 de febrero, se llevó a cabo la ceremonia de Premios lo Nuestro, en la cual se galardonaron a los artistas latinos, quienes se llevaron un reconocimiento a elección del público.

En la alfombra rosa de este importante evento musical, estuvieron varios colombianos como Maluma, Juan Duque, Bless, Kris R junto a Karina, Ryan Castro, J Balvin, Altafulla, Juanes y entre otros que brillaron durante la noche.

Teniendo en cuenta esta importante nómina, los usuarios en redes sociales se hicieron una pregunta y es que si Karina y su nuevo novio Kris R se cruzaron en algún momento con el exnovio de la paisa.

¿Karina García y Kris R se cruzaron con Altafulla en Premios Lo Nuestro?

A través de redes sociales han circulado varios clips de Altafulla y Karina García en Premios lo Nuestro, en donde la paisa estuvo con su actual novio, Kris R.

Karina García y Kris R estuvieron cerca de Altafulla en Premios Lo Nuestro. (Foto: Canal RCN)

En los clips que aparecen en las plataformas, se ve que ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia estuvieron en los mismos lugares, pues era inevitable no estar cerca del otro, sin embargo, los internautas han buscado si en algún momento ellos se vieron durante la ceremonia.

Buscando todas las pruebas para verificar si se vieron, no aparece ningún momento en el que hayan coincidido bien sea en la alfombra rosa o dentro del lugar en donde se realizó la premiación.

Pues en los videos e historias, cada uno se ve en lo suyo y no hay rastro de que se cruzaran o coincidieran en un momento específico.

¿Por qué Karina García estuvo en Premios lo Nuestro?

La panelista de ‘Qué hay pa´ dañar en La casa de los famosos’, Karina García, acompañó a su novio, el cantante Kris R a Premios lo Nuestro, pues él la invitó para que hiciera parte de uno de los momentos más importantes de su carrera.

Karina García, Kris R y Altafulla en el mismo evento. (Foto: Canal RCN)

De hecho, a través de redes sociales, se ha dicho que el artista urbano le pagó a su novia un millón de pesos, supuestamente para hacerse las uñas; sin duda, esto generó cientos de reacciones entre los internautas.

Lo que sí, es que la pisa lució espectacular en un vestido de lujo, con el cual no pasó desapercibida durante los premios.