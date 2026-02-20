La Segura rompe en llanto al hablar de su historia junto a Ignacio Baladán: "Me ayudó a aceptarme”

La Segura se mostró visiblemente conmovida al recordar su relación con Ignacio Baladán, un momento que llamó la atención de sus seguidores. Entre lágrimas, compartió fragmentos de su historia con el creador de contenido.

¿Quién es Ignacio Baladán, pareja de La Segura?

Ignacio Baladán es un chef profesional, modelo y creador de contenido digital uruguayo, nacido en Uruguay. Aunque inició su carrera realizando comerciales en su país, fue en Perú donde consolidó su reconocimiento público tras llegar en 2012.

Ignacio Baladán, pareja de La Segura / (Foto de AFP)

En redes sociales ha construido una comunidad de más de 4.8 millones de seguidores en Instagram, donde comparte recetas, rutinas de ejercicio, contenido de estilo de vida y videos de comedia. Además, ha utilizado sus plataformas para impulsar su faceta como creador de contenido.

¿Cuál es la historia de La Segura e Ignacio Baladán?

La historia entre La Segura e Ignacio Baladán es una de las más seguidas en el mundo digital. En varias ocasiones han revelado que todo comenzó a mediados de 2022 cuando ambos coincidieron en la creación de contenido para redes sociales.

Ignacio, radicado en Perú, y Natalia, en Colombia, empezaron a colaborar en videos de comedia y retos. Lo que parecía una simple estrategia de marketing digital pronto mostró una química que los seguidores no tardaron en notar.

Uno de los momentos más recordados por los fans fue cuando, tras darle fin a los rumores, Ignacio ingresó a La casa de los famosos para visitar a Natalia, quien fue participante del reality en el 2024. En medio de un "congelado", Baladán la sorprendió. Frente a las cámaras, se arrodilló y le pidió matrimonio.

Ignacio Baladán sorprendió a La segura en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

A inicios de abril del 2025, revelaron el nacimiento de Lucca, su primer hijo. El anuncio oficial se realizó a través de sus redes sociales.

¿Qué ha dicho La Segura sobre su relación con Ignacio Baladán?

En medio de una conversación en un podcast, La Segura se mostró conmovida al recordar su historia junto a Baladán. Durante el espacio, habló sobre el proceso personal que ha vivido desde que inició su relación y cómo este vínculo ha influido en su manera de verse a sí misma.

Yo creo que gran parte de mi proceso con él ha sido vivir la real aceptación, o sea, el entender que él me ama a pesar de muchas cosas y muchas situaciones en las cuales él me conoció

La creadora de contenido también señaló que una de las cosas que más valora es la sensación de respaldo que experimenta en su relación. Natalia asegura que Ignacio es esa persona que la hace sentir protegida en todo momento.