Famoso cantante causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿qué se sabe al respecto?

En las últimas horas, el nombre de Willie Colón ha sido tendencia al causar preocupación por su complicado estado de salud.

María Camila Arteaga
Famoso cantante causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿qué se sabe al respecto?
¿Quién es el famoso cantante que causa preocupación por su estado de salud? | Foto: Freepik

Desde hace pocas horas, el nombre de reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras una noticia compartida acerca del complicado estado de salud por el que está atravesando.

Por el momento, el cantante ni el equipo oficial del cantante se ha pronunciado al respecto en redes sociales acerca de su estado de salud. Sin embargo, fuentes cercanas del cantante se han pronunciado al respecto por la situación en la que se encuentra.

¿Quién es el cantante que se encuentra atravesando por un complicado estado de salud?

El nombre de Willie Colón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por cautivar por su gran habilidad en el campo artístico, sino que por revelarse que está atravesando por un complicado estado de salud.

Famoso cantante causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿qué se sabe al respecto?
¿Cuál es el estado de salud de Willie Colón? | AFP: Rodrigo Varela

La noticia salió a la luz tras un comunicado que realizó Juana Peña, quien anunció un reporte que se difundió en redes sociales, expresando las siguientes palabras a través de un comunicado oficial en la red social de X, anteriormente conocida como Twitter, expresando las siguientes palabras:

“Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado. Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre interacción desde hace 4 días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial para compartirla por aquí”, agregó Juana en la descripción de la publicación.

¿Cuál fue la última publicación que Willie Colón compartió en sus redes sociales?

Cabe destacar que por el momento el equipo de Willie Colón no ha compartido ningún comunicado oficial acerca del estado de salud en el que se encuentra el cantante. Sin embargo, varios de sus seguidores le han enviado emotivos mensajes para que tenga una pronta recuperación.

Famoso cantante causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿qué se sabe al respecto?
¿Qué se sabe del estado de salud de Willie Colón? | Foto: Freepik

Así también, varios internautas se han preguntado acerca de la última publicación que realizó Willie Colón. Pues, en se refleja un video que compartió, acerca de la perspectiva que compartieron algunos de sus seguidores, quienes lo han admirado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un gran referente de la salsa.

