Así suena la nueva canción de Venesti con Nicky Jam: 'Babylon'

"Babylon" es el nuevo éxito de Nicky Jam en colaboración con Venesti, en el que el mensaje principal es el proceso de la superación personal

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
"Babylon" es el nuevo lanzamiento de Nicky Jam en colaboración con Venesti
"Babylon" es el nuevo lanzamiento de Nicky Jam en colaboración con Venesti (AFP/Pascal Le Segretain/ AFP/Giorgio VIERA)

Colombia y Puerto rico harán historia nuevamente; esta vez se trata de una colaboración musical entre Nicky Jam y Venesti, a la cual nombraron “Babylon” y su letra se centra principalmente en el proceso de superación personal

¿Cuándo lanzaron “Babylon” la nueva canción de Nicky Jam y Venesti?

El video musical se puede ver a través de la cuenta oficial de Venesti en Youtube; además, tras 10 horas de que la canción se estrenara, ya contaba con aproximadamente 1,5k reproducciones en la plataforma, reflejando la recepción positiva del público.

¿Nicky Jam y Venesti ya habían colaborado antes?

No, “Babylon” es la primera colaboración oficial entre Venesti y Nicky Jam, por ello causó tanto revuelo; además, la percepción de las colaboraciones entre artistas colombianos y artistas puertorriqueños es sumamente favorable, ya que son los 2 países con más influencia en el género urbano en el mundo.

"Babylon" es la nueva colaboración entre Nicky Jam y Venesti
"Babylon" es la nueva colaboración entre Nicky Jam y Venesti (Foto de Freepik)

¿Qué género musical es “Babylon” la nueva canción de Nicky Jam y Venesti?

Venesti sobresale principalmente por hacer canciones de Afropop, mientras que Nicky Jam suele mantener una vibra más urbana en la mayoría de sus canciones; por ende, “Babylon”, su nueva colaboración, es una mezcla entre los dos géneros en los que se destacan los artistas, perfilándose así como un himno para los corazones rotos

¿De qué habla “Babylon”, el nuevo sencillo de Venesti y Nicky Jam?

Aunque la letra de “Babylon” gira entorno a la desilusión amorosa, también habla de un tema de suma importancia en esta generación: la superación personal y la responsabilidad afectiva, haciendo de esta, una canción que da espacio a reflexionar.

¿En qué momento de su carrera profesional están los artistas Nicky Jam y Venesti?

Mientras Nicky Jam anuncia su concierto en el Estadio el Campin en Bogotá, que tendría como invitado a Beéle (artista con el cual también colaboró hace algunas semanas), Venesti está estrenando “Babyloon” con Nicky Jam, canción que representa el inicio de un nuevo disco que lanzará dentro de poco tiempo.

Nicky Jam y Venesti están en un buen momento en sus carreras musicales
Nicky Jam y Venesti están en un buen momento en sus carreras musicales (AFP/ Charley Gallay)
