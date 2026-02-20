SSilvestre Dangond y Manuel Turizo protagonizaron uno de los juntes más aclamados por el público colombiano con el lanzamiento de su nuevo éxito, “El Pacto”.

¿Cómo y cuándo fue el lanzamiento de “El Pacto”, el nuevo sencillo de Silvestre Dangond y Manuel Turizo”

El 19 de febrero del 2026 fue el lanzamiento de “El Pacto”, la tan esperada colaboración entre Silvestre Dangond y Manuel Turizo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales; asimismo, los números hablan por sí solos, ya que, en menos de 16 horas, ya tiene una cantidad de 23k visualizaciones en Youtube.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, Dangond y Turizo estuvieron compartiendo publicaciones para generar expectativa en el público, con las cuales, incluso, se lograron escuchar adelantos del ritmo y la letra de la canción.

¿Qué género es la nueva canción de Silvestre Dangond y Manuel Turizo?

Tanto Manuel Turizo como Silvestre Dangond han demostrado ser cantantes sumamente versátiles, ya que a pesar de que tienen un género musical en el que se destacan, salen de su zona de confort con facilidad; pero en este caso, optaron por sorprender al público con una canción de vallenato, género que le corresponde en gran parte al artista urumitero, pero que, a la vez, el monteriano conoce y desarrolla de una forma impecable.

"El pacto" la nueva canción de vallenato, protagonizada por Manuel Turizo y Silvestre Dangond (Foto de Canal RCN)

¿Qué historia cuenta la canción “El Pacto” de Silvestre Dangond y Manuel Turizo”

“El Pacto” narra principalmente el desbalance emocional de las personas después de decir adiós a una persona que aman; además, hace énfasis en el constante desacuerdo entre el corazón y la mente cuando la nostalgia vuelve a aparecer.

¿Qué han dicho Manuel Turizo y Silvestre Dangond acerca de su primera colaboración juntos?

El hecho de que, tanto Manuel Turizo, como Silvestre Dangond, sean de los cantantes más influyentes de la época, los pone al mismo nivel de fama y admiración, pero en este caso, Dnagond no dudó en afirmar, a través de un comunicado, lo mucho que le gustó colaborar con Turizo:

“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Yo siempre había admirado su trabajo y su voz, y tener ahora la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue realmente especial.”

Además, también mencionó algunos detalles acerca de su conexión musical: