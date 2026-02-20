Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella sería la pareja de Juancho Arango participante de La casa de los famosos, es docente británica

El ingreso de Juancho Arango ha causado varias opiniones en redes sociales. Ella es la mujer que sería su actual pareja.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la mujer que sería la pareja de Juancho Arango? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el Jefe del reality ha sorprendido a las celebridades con una gran variedad de sorpresas, en especial, con el ingreso de dos participantes que entraron a la competencia, quienes son: Juancho Arango y Lady Noriega.

Así también, varios internautas se han preguntado acerca de la vida sentimental de Juancho Arango, quien no solo ha cautivado con su llegada a la casa más famosa del país, sino que también, por su amplia trayectoria profesional al ser un destacado actor colombiano.

¿Quién es la mujer que sería la pareja de Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Juancho Arango no solo se ha destacado por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida personal, mediante sus redes sociales.

Ella es la mujer que sería la pareja de Juancho Arango | Foto: Freepik

Por esta razón, se refleja en varias publicaciones del actor Juancho Arango que sostiene una relación sentimental desde hace varios años con una mujer británica, quien sería su pareja desde hace varios años.

Además, Juancho Arango ha tenido la oportunidad de presumir la especial conexión que tiene con la mujer, pues la ha publicado en reiteradas ocasiones en varias publicaciones compartidas mediante sus redes sociales.

Aunque por el momento Juancho Arango no ha compartido detalles acerca de su relación sentimental con la británica, en sus fotografías compartidas en sus redes sociales se refleja la especial conexión que tiene con ella y sus tres hijos.

¿Cómo se convirtió Juancho Arango en uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Entre tanto, las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia han tenido la oportunidad de cautivar a los televidentes con sus estrategias, polémicos comentarios y dinámicas de juego.

¿Cómo ha sido la participación de Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, el Jefe del reality cautivó a los participantes con el ingreso de Juancho Arango y Lady Noeriga, quienes han generado una gran variedad de comentarios por su gran participación en La casa de los famosos Colombia.

