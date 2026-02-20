En las últimas semanas, varios internautas se han conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la gala del pasado 19 de febrero, el nombre de Maiker Smith se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente eliminación del programa.

Así también, Maiker Smith fue uno de los invitados especiales al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, en el que dividió opiniones por parte de los internautas tras reaccionar a los polémicos comentarios de Johanna Fadul.

¿Cuál fue la inesperada reacción de Maiker Smith tras los polémicos comentarios de Johanna Fadul?

Recordemos que hace unas semanas, Johanna Fadul, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, tuvo un polémico comentario con Campanita, el cual hizo que el Jefe de la competencia tomara la decisión de expulsarla.

Esto dijo Maiker Smith tras comentarios de Johanna Fadul. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Maiker Smith presentó algunos problemas con Johanna Fadul tras el comentario que le hizo a Campanita por su col#r de pi3l. Así también, la actriz se pronunció en reiteradas ocasiones tras la incomodidad que sintió con algunos comentarios que recibió por parte del creador de contenido.

Con base en esto, Maiker Smith compartió su postura al escuchar algunos de los comentarios que hizo Johanna Fadul antes de su eliminación. Por esta razón, el influenciador reveló las siguientes palabras en el programa de ‘Buen Día, Colombia’:

“Es normal para todos los negros que vivimos en el mundo que nos digan resentidos cuando nos quejamos por un tema racial. Segundo, ella es televidente, puede dar su opinión y no tengo ningún problema con su punto de vista”, agregó Maiker Smith.

¿Cuál fue la reacción de Johanna Fadul tras la eliminación de Maiker Smith?

Esta fue la reacción de Johanna Fadul tras la eliminación de Maiker Smith. | Foto: Canal RCN

Entre tanto, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios tras la inesperada reacción que tuvo Johanna Fadul tras la eliminación de Maiker Smith.

Así también, navegantes dividieron opiniones al ver las diferencias que se presentaron entre Maiker Smith y Johanna Fadul tras algunas diferentes que ocurrieron entre ambos.