Reacción de famosos tras el nacimiento del hijo de Ana María Estupiñán: ¿qué dijeron del nombre?

El primogénito de Ana María Estupiñán nació y famosos causaron opiniones con el especial significado de su nombre.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál es el significado del nombre de Ana María Estupiñán? | Foto: Canal RCN y Freepik

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una ola de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el nacimiento del primogénito de Ana María Estupiñán, fruto de su relación con Mattias Bylin.

Además, la noticia ha causado una ola de reacciones por parte de los internautas tras confirmarse la especial noticia del nacimiento del hijo de Ana María Estupiñán, quien ha compartido varios detalles acerca de su experiencia como madre mediante las diferentes plataformas digitales.

¿Cómo reveló Ana María Estupiñán el nacimiento de su hijo?

Cabe destacar que Ana María Estupiñán no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz colombiana y demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida.

Así anunció Ana María Estupiñán el nacimiento de su bebé. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Ana María aprovechó la oportunidad para compartir en horas de la mañana de este 20 de febrero, la emotiva noticia acerca del nacimiento de su hijo Emanuel Bylin Estupiñán mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 113 mil seguidores.

¿Cómo han reaccionado los famosos tras confirmarse el nacimiento del hijo de Ana María Estupiñán?

Sin duda, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano han generado una ola de reacciones tras confirmarse el especial nacimiento del hijo de Ana María y Mattias.

Por un lado, la reconocida actriz colombiana Yuri Vargas, quien participó en la producción de ‘Lady, la vendedora de rosas’, una producción del Canal RCN, compartió un emotivo mensaje, expresando las siguientes palabras:

Este es el significado del primogénito de Ana María Estupiñán. | Foto: Freepik

“Mi muñeco hermoso, bienvenido. Felicitaciones amiga linda”, agregó Yuri Vargas.

Por el otro, reconocidas celebridades como Laura de León, Maleja Restrepo y Coraima Torres, le enviaron emotivos mensajes a Ana María Estupiñán tras el especial nacimiento del primogénito de Ana María.

¿Cuál es el significado de Emanuel, el primogénito de Ana María Estupiñán?

Desde luego, los internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del significado del nombre de Emanuel, el hijo de Ana María Estupiñán.

Por esta razón, te contamos el significado de Emanuel, el cual, según la IA, o más conocida como, Inteligencia Artificial, representa un nombre simbólico: “Dios con nosotros”, el cual simboliza protección y una persona líder, amable; seguras de sí mismas.

