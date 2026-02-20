Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe y Paola Jara compartieron video junto a Emilia: así luce la menor

Jessi Uribe y Paola Jara publicaron un video junto a la pequeña Emilia y mostraron cuánto ha crecido la menor.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El video de Jessi Uribe y Paola Jara con Emilia que enterneció a todos
El video de Jessi Uribe y Paola Jara con Emilia que enterneció a todos. (Foto AFP: Frazer Harrison).

La icónica pareja de música popular conformada por Jessi Uribe y Paola Jara emocionó una vez más a sus seguidores al mostrar en video a su pequeña hija Emilia tras cumplir tres meses de vida.

¿Cómo luce Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara, a sus tres meses?

Durante la mañana de este viernes 20 de febrero, Paola Jara y Jessi Uribe sorprendieron a sus seguidores con un emotivo video junto a su pequeña hija Emilia, quien el pasado 18 de febrero cumplió tres meses de vida.

Paola Jara emocionó al mostrar más de Emilia
Paola Jara sorprendió al revelar parte del rostro de su hija Emilia. (Foto: Freepik)

En el audiovisual se observa al cantante grabar de manera imprevista a Paola Jara mientras alimentaba a la bebé. Con tono tierno, le reclamó por no querer hacer contenido para sus redes sociales junto a él. El momento generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

"¿Tú por qué no quieres hacer contenido conmigo? Mamá luchona y papá luchón", le dice Jessi a Paola, quien responde entre risas mientras sostiene a su hija en brazos.

Lo cierto es que la pareja volvió a ganarse el corazón de sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar y destacar lo grande y hermosa que está la pequeña Emilia en esta nueva etapa que viven junto a sus orgullosos padres.

¿Paola Jara y Jessi Uribe planean mostrar el rostro de su hija Emilia?

Ya han pasado tres meses desde el nacimiento de Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara, y sus seguidores comienzan a preguntarse si se acerca el momento de mostrar su rostro debido a las recientes publicaciones que han hecho de la menor, en donde ya han dejado ver un poco de sus rasgos físicos.

Sin embargo, la pareja de cantantes sigue firme en no tomar esta decisión a la ligera, por lo que podría pasar en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo pronto, los seguidores de la pareja tendrán que continuar al tanto de sus redes sociales hasta que este emotivo momento llegue.

