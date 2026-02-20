La hija menor del futbolista Fredy Guarín y la empresaria Andreina Fiallo celebró sus 15 años en una especial velada que sus padres compartieron en redes sociales, donde rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

¿Cómo fue la fiesta de 15 años de la hija del futbolista Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Danna Guarín, hija del reconocido futbolista colombiano, ha cumplido 15 años y ha decidido festejar su transición de niña a mujer con una sencilla fiesta y acompañada de sus padres y hermano.

Fredy Guarín compartió junto a su hija la celebración de sus 15 años. (Foto: Carlo Hermann/AFP)

A diferencia de otras jovencitas que sueñan con un vestido estilo princesa y una lujosa fiesta con edecanes, la joven decidió hacer una menos llamativa.

En las imágenes que compartió la empresaria venezolana en su cuenta de Instagram, se aprecia que su hija lució un outfit muy a la moda y muy vaquero, acompañado solo de una tiara en su cabeza.

Asimismo, se compartió un video en el que la joven recibe un sencillo pastel de manos de su padre y sopla la vela, un momento que conmovió a los seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a lo mucho que ha crecido.

¿Cómo reaccionaron en redes a los 15 años de la hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

En la sección de comentarios, varios seguidores de la empresaria venezolana se mostraron conmovidos y resaltaron que han visto crecer a Danna a través de las publicaciones que su madre ha compartido en redes sociales durante años.

Otros, en cambio, mencionaron que la pareja nunca debió tomar caminos distintos, recordando que Fredy Guarín terminó su relación con Andreina Fiallo tras iniciar un romance con la modelo paisa, presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Sara Uribe.

Usuarios recordaron en comentarios de las fotos del cumpleaños de la hija de Fredy Guarín, su romance con Sara Uribe. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Giuseppe Cacace/AFP)

¿Qué mensaje le dejó Andreina Fiallo a su hija por sus 15 años?

En la descripción de la publicación, Andreina acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a su hija, en el que le recordó que siempre contará con el apoyo incondicional de su familia.