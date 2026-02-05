Fredy Guarín reapareció en redes y habló de desgarradora situación

El reconocido futbolista colombiano Fredy Guarín, expareja de Sara Uribe y padre de Jacobo, reapareció por medio de sus redes sociales con un emotivo mensaje de superación tras pasar por una desgarradora situación que apagó su brillo durante muchos años.

¿Qué desgarradora situación vivió Fredy Guarín, exfutbolista profesional?

Con una publicación en sus historias de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, Fredy Guarín compartió una fotografía en la que muestra cómo luce actualmente tras superar un oscuro momento de su vida en el que no solo perdió su lugar en el mundo deportivo sino también el amor de Sara Uribe.

Fredy Guarín ha revelado detalles de su salud / (Foto de AFP)

Junto a la imagen, el exfutbolista expresó de manera emotiva cómo su unión con Dios le permitió superar un episodio en el que las malas decisiones lo llevaron a perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos.

Asimismo, aseguró que esta cercanía con Dios le ha permitido comenzar a ganar “partido tras partido”, haciendo alusión a las victorias que ahora obtiene en su vida personal tras haberlas tenido también en la cancha como jugador profesional.

“Me rendí ante una adicción por medio de Dios y empecé a ganar partido tras partido”, escribió Guarín.

¿Cómo es la relación actual de Fredy Guarín con Sara Uribe y su hijo Jacobo?

Aunque la separación de Sara Uribe, actual participante de La casa de los famosos Colombia, y el exfutbolista Fredy Guarín no fue la más tranquila, actualmente la pareja de personalidades mantiene una buena comunicación en pro del bienestar de su pequeño hijo Jacobo.

Incluso, durante el más reciente cumpleaños del menor, en el que Sara no pudo estar presente debido a que se encuentra dentro del afamado reality, Guarín estuvo presente para hacer de este día algo muy especial para el menor.

Incluso, Sara Uribe ha mencionado públicamente el esfuerzo que Fredy ha hecho en los últimos años para recuperar su calidad de vida y compartir junto a su pequeño hijo Jacobo de manera sana, a tal punto de permitir que el menor pase temporada de vacaciones en su compañía.